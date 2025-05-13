"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд "Киев - Днепр": даты и расписание

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №220/219 сообщением "Киев - Днепр - Киев", который будет курсировать в пиковые даты мая и в начале июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
Поезд будет курсировать по следующему графику:
Поезд будет останавливаться в обоих направлениях на станции Каменское, а также по направлению в столицу - на станции им. Тараса Шевченко (г. Смела).
Поезд сформирован из купейных вагонов с местами для сидения, а также вагонов класса СВ со спальными местами.
В купейных вагонах места распределены следующим образом:
Билеты уже доступны в мобильном приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.
Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" временно меняет маршруты пригородных поездов в Сумской области из-за угрозы безопасности в районах Белополья и Ворожбы. С 10 мая поезда №6101, 6102, 6103/6104 и 6105 будут курсировать по новым направлениям с конечными станциями в Путивле, а не в Ворожбе. Движение поездов дальнего следования, в частности "Сумы - Киев", остается без изменений. Компания уверяет, что пассажиры находятся в безопасности.
Напомним, в Украине начался сезон работы детских железных дорог. РБК-Украина рассказывало, где и по какому графику они работают.
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