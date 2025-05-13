"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд "Киев - Днепр": даты и расписание

Поезд будет курсировать по следующему графику:

из Киева - 16, 18, 25 мая и 1 июня, отправление в 13:25, прибытие в Днепр в 20:36;

- 16, 18, 25 мая и 1 июня, отправление в 13:25, прибытие в Днепр в 20:36; из Днепра - 16, 18, 25 мая и 1 июня, отправление в 08:15, прибытие в Киев в 16:17.

Поезд будет останавливаться в обоих направлениях на станции Каменское, а также по направлению в столицу - на станции им. Тараса Шевченко (г. Смела).

Вагоны и места

Поезд сформирован из купейных вагонов с местами для сидения, а также вагонов класса СВ со спальными местами.

В купейных вагонах места распределены следующим образом:

нечетные - возле окна,

четные - возле прохода (дверей купе).

Билеты уже доступны в мобильном приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.