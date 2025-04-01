"Укрзалізниця" запускає додаткові рейси із Києва до Трускавця у квітні: як купити квитки

Кібератака на "Укрзалізницю"

"Укрзалізниця" нещодавно зазнала масштабної хакерської атаки, яка спричинила перебої у роботі онлайн-продажу квитків, сервісів замовлення послуг та довідкової інформації.

Компанія змогла відновити частину функцій 27 березня, після майже 90 годин роботи. "Укрзалізниця" повідомила про відновлення інтеграції з платформою "Армія+" для придбання квитків зі спецрезерву для військовослужбовців. Як зазначили в компанії, вдалося відновити моніторинг та автоматичний викуп квитків через мобільний додаток і на офіційному сайті.

Також повернулася функція верифікації через "Дія.Підпис", що забезпечить військовослужбовцям доступ до найбільш ажіотажних міжнародних рейсів.

Однак система може все ще зазнавати технічних проблем через високі навантаження, тому пасажирів просять користуватися онлайн-сервісами тільки у разі необхідності.

Крім того, голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський запевнив, що система не зберігає особисті дані пасажирів та інформацію про військові вантажі.

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