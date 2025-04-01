"Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы из Киева в Трускавец в апреле: как купить билеты

Кибератака на "Укрзализныцю"

"Укрзализныця" недавно подверглась масштабной хакерской атаке, которая вызвала перебои в работе онлайн-продажи билетов, сервисов заказа услуг и справочной информации.

Компания смогла восстановить часть функций 27 марта, после почти 90 часов работы. "Укрзализныця" сообщила о восстановлении интеграции с платформой "Армия+" для приобретения билетов из спецрезерва для военнослужащих. Как отметили в компании, удалось восстановить мониторинг и автоматический выкуп билетов через мобильное приложение и на официальном сайте.

Также вернулась функция верификации через "Дія.Підпис", что обеспечит военнослужащим доступ к наиболее ажиотажным международным рейсам.

Однако система может все еще испытывать технические проблемы из-за высоких нагрузок, поэтому пассажиров просят пользоваться онлайн-сервисами только в случае необходимости.

Кроме того, председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заверил, что система не хранит личные данные пассажиров и информацию о военных грузах.

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