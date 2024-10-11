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"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди на період осінніх канікул: куди курсуватимуть

Фото: Додаткові поїзди на період шкільних канікул ("Укрзалізниця")
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" оголосила про призначення додаткових поїздів під час осінніх шкільних канікул. Додаткові потяги курсуватимуть із Києва до Львова та Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

У компанії повідомили, що призначили у жовтні два додаткові рейси: денний поїзд №191/192 Львів – Київ – Львів та поїзд №115/116 Київ – Одеса – Київ.

Поїзд №191/192 відправлятиметься з Києва 20, 25 та 27 жовтня о 08:18 та прибуватиме до Львова о 16:05. У зворотному напрямку він вирушатиме зі Львова в ті ж дати о 14:10 та прибуватиме до Києва о 21:33. У складі поїзда будуть купейні та люксові вагони.

Поїзд №115/116 вирушатиме з Києва 27 жовтня о 8:26 і прибуватиме до Одеси о 18:22. Зворотний рейс з Одеси запланований на 10:14 з прибуттям до Києва о 19:48.

Деталі щодо розкладу та квитків можна дізнатися на офіційному сайті "Укрзалізниці", у застосунку, чат-боті та касах вокзалів.

Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" відкрила продаж групових квитків для дітей та дорослих на період осінніх канікул. За інформацією компанії, кількість оформлених групових перевезень для дітей досягла рекордних показників. На перший день масових подорожей школярів, 25 жовтня, уже було заброньовано близько 3000 місць у складі дитячих груп.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України рекомендує провести осінні канікули для школярів з 28 жовтня до 3 листопада. Водночас адміністрація кожної школи може самостійно вирішувати дати відпочинку та змінювати їх. Дати та тривалість канікул визначаються з урахуванням епідеміологічної і безпекової ситуації, а також наявності опалення в навчальних закладах.

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