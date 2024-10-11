"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди на період осінніх канікул: куди курсуватимуть

У компанії повідомили, що призначили у жовтні два додаткові рейси: денний поїзд №191/192 Львів – Київ – Львів та поїзд №115/116 Київ – Одеса – Київ.

Поїзд №191/192 відправлятиметься з Києва 20, 25 та 27 жовтня о 08:18 та прибуватиме до Львова о 16:05. У зворотному напрямку він вирушатиме зі Львова в ті ж дати о 14:10 та прибуватиме до Києва о 21:33. У складі поїзда будуть купейні та люксові вагони.

Поїзд №115/116 вирушатиме з Києва 27 жовтня о 8:26 і прибуватиме до Одеси о 18:22. Зворотний рейс з Одеси запланований на 10:14 з прибуттям до Києва о 19:48.

Деталі щодо розкладу та квитків можна дізнатися на офіційному сайті "Укрзалізниці", у застосунку, чат-боті та касах вокзалів.