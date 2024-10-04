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Осінні канікули в Україні. Названі дати, коли відпочиватимуть школярі

Україна, Київ, П'ятниця 04 жовтня 2024 11:41
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Осінні канікули в Україні. Названі дати, коли відпочиватимуть школярі Фото: Осінні канікули-2024 в Україні (pexels)
Автор: Тетяна Веремєєва

Навчальний рік в Україні триває другий місяць і школярі вже чекають, коли зможуть піти на канікули.

РБК-Україна розбиралося, коли цієї осені школярів відпустять на канікули.

Міністерство освіти і науки України визначило чіткі дати початку та кінця навчально року – він триватиме із 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. У межах цих дат школи можуть самостійно визначати структуру та тривалість навчального року.

Цієї осені МОН рекомендує відпустити дітей на осінні канікули із 28 жовтня до 3 листопада. Однак адміністрація кожної конкретної школи може самостійно вирішувати, коли відпочиватимуть діти та перенести дати. Керівництво навчального закладу визначає дати та тривалість канікул з урахуванням епідеміологічної та безпекової ситуації, а також наявності опалення у класах.

Вже відомі орієнтовні дати інших канікул. Так, зимові рекомендують ввести у період із 30 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року, весняні – із 24 до 30 березня 2025 року, а літні – з 30 червня до 31 серпня 2025 року.

Також у МОН наголошують, що канікули протягом навчального року мають тривати не менше 30 календарних днів. Їх періодичність і тривалість кожен заклад освіти може визначати самостійно.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року діти, які перебувають за кордоном, зможуть отримати українську освіту. Вони матимуть можливість навчатися на сімейній, екстернатній формі або в дистанційних класах із українознавчим компонентом.

Однак, Міністерство освіти повідомляє, що одночасне навчання за повною програмою в українській школі дистанційно та в іноземній школі очно з наступного навчального року не планується. Батькам доведеться обирати між двома системами освіти.

Також ми писали, що діти ВПО із наступного навчального року мають бути зараховані до шкіл за фактичним місцем проживання. РБК-Україна розповідало, як це зробити і що робити, якщо у школі немає вільних місць.

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