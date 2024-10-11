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"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на период осенних каникул: куда будут курсировать

Фото: Дополнительные поезда на период школьных каникул ("Укрзализныця")
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрзализныця" объявила о назначении дополнительных поездов во время осенних школьных каникул. Дополнительные поезда будут курсировать из Киева во Львов и Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В компании сообщили, что назначили в октябре два дополнительных рейса: дневной поезд №191/192 Львов – Киев – Львов и поезд №115/116 Киев – Одесса – Киев.

Поезд №191/192 будет отправляться из Киева 20, 25 и 27 октября в 08:18 и прибывать во Львов в 16:05. В обратном направлении он будет отправляться из Львова в те же даты в 14.10 и прибывать в Киев в 21.33. В состав поезда будут купейные и люксовые вагоны.

Поезд №115/116 будет отправляться из Киева 27 октября в 8:26 и прибывать в Одессу в 18:22. Обратный рейс из Одессы запланирован на 10:14 с прибытием в Киев в 19:48.

Подробности о расписании и билетах можно узнать на официальном сайте "Укрзализныци", в приложении, чат-боте и кассах вокзалов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" открыла продажу групповых билетов для детей и взрослых на период осенних каникул. По информации компании, количество оформленных групповых перевозок для детей достигло рекордных показателей. На первый день массовых поездок школьников, 25 октября, уже было забронировано около 3000 мест в составе детских групп.

Напомним, Министерство образования и науки Украины рекомендует провести осенние каникулы для школьников с 28 октября по 3 ноября. В то же время, администрация каждой школы может самостоятельно решать даты отдыха и изменять их. Даты и продолжительность каникул определяются с учетом эпидемиологической и ситуации безопасности, а также наличия отопления в учебных заведениях.

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