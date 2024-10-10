УЗ відкрила продаж групових квитків на осінні канікули: як замовити

"Укрзалізниця" відкрила продаж групових квитків для дітей і дорослих на період осінніх канікул.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Найпопулярніші рейси

В УЗ розповіли, що фіксують рекордні показники щодо оформлених групових перевезень для дітей.



Так, нещодавно відкрились продажі на осінні канікули, і вже на перший день масових подорожей школярів - 25 жовтня - оформлено близько 3000 пасажирів у складі дитячих груп.



Найпопулярнішими школярськими рейсами стали:

поїзди ужгородського напрямку №81 та №29 через гірський курорт Славсько (із понад 500 дітьми на добу)

поїзд №91 "Київ - Львів" (за перший день було отримано 11 заявок, тож його пасажирами стануть 347 дітей та супроводжуючих)

поїзд "Стефанія" №43 "Черкаси - Івано-Франківськ" (із 307 школярами)

Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Як оформити замовлення групових квитків

Оформити заявку на групові перевезення школярів і їхніх супроводжуючих можна заздалегідь. Для цього потрібно скористатись відповідною формою на порталі УЗ.

Під час замовлення групових квитків необхідно буде вказати, серед іншого:

персональні дані замовника

станцію оформлення квитків

інформацію про поїздку (звідки, куди саме та в який день планується подорож)

інформацію про зворотню поїздку

бажаний тип вагона

інформацію про групу пасажирів (дітей, студентів, дорослих, пільговиків)

На сайті зазначається, що мінімальна група - 10 пасажирів.

Термін подання заявок - від 35 до 7 днів до відправлення поїзда.

Після підтвердження заявки онлайн-сервіс УЗ чекатиме на квитанцію про оплату резерву впродовж рівно 48 години (без квитанції заявка автоматично анулюється).

Уточнюється також, що групові замовлення на міжнародні рейси тимчасово можна оформити тільки на рейси до/з Кишинева, Хелма, Дорогуська та Перемишля (при цьому пріорітет надається соціальним групам населення).

Онлайн форма замовлення групових квитків (скриншот: services.uz.gov.ua/group-order)