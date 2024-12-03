"Укрзалізниця" запускає дитячий вагон ще за одним маршрутом: куди і коли почне курсувати

Дитячі вагони розраховані на комфортну подорож дітей віком від 0 до 8 років разом із батьками. Для найменших пасажирів передбачено манежі, бізіборди, інтерактивні ігри, пізнавальні матеріали, а також тематичні купе з героями Іскорками Суперсил.

Безпека дітей забезпечується посиленими обмежувачами на верхніх полицях, м'якими поручнями та протиударними накладками. Для дітей до 5 років проїзд залишається безкоштовним і не потребує окремого квитка.

Проєкт дитячих вагонів реалізовано у співпраці з UNICEF Ukraine за підтримки уряду Бельгії. За рівнем задоволеності пасажирів такі вагони отримали найвищий показник NPS – 91,3%.

Квитки з маркуванням "дитячий" вже доступні у мобільному застосунку "Укрзалізниці".