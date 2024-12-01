В Україні по-новому курсуватимуть поїзди: які зміни запроваджує "Укрзалізниця" у грудні

Починаючи із грудня 2024 року "Укрзалізниця" запускає нові маршрути між містами нашої країни, а також за кордон. Крім того, деякі поїзди почнуть курсувати за новим розкладом, а доїхати до місця призначення можна буде скоріше.

Як зміниться розклад руху поїздів у грудні розповідає РБК-Україна із посиланням на дані "Укрзалізниці".

Нові внутрішні маршрути

Уже відкрито продаж квитків на нові рейси, розроблені на 2025 рік. З 27 листопада відкрився продаж на поїзди, які почнуть курсувати із 16 грудня:

№33/34 Кривий Ріг – Ясіня

№61/62 Дніпро – Рахів

№83/84 Київ – Солотвино, який курсуватиме через день

№125/126-129/130 Полтава, Кременчук – Ужгород (через день)

№145/146 Харків – Чернівці (через день)

№165/166 Харків – Черкаси (через день)

№823/824 Харків – Дніпро

Покращені маршрути

В "Укрзалізниці" зазначають, що крім призначення нових маршрутів, розвивають та покращують уже існуючі. Починаючи із грудня нинішнього року деякі поїзди почнуть курсувати вночі, що має дозволити пасажирам комфортніше планувати час у подорожах. Також скоротили час у дорозі для деяких поїздів. Зокрема, зміни стосуються таких поїздів:

№39/40 Запоріжжя – Солотвино тепер вирушатиме о 16:17 замість 7:12, що дозволить пасажирам проводити більше часу в дорозі вночі

тепер вирушатиме о 16:17 замість 7:12, що дозволить пасажирам проводити більше часу в дорозі вночі №85/86 Запоріжжя – Львів продовжено до Рахова, що відкриває доступ до рекреаційних зон Карпат

продовжено до Рахова, що відкриває доступ до рекреаційних зон Карпат №105/106 - 205/206 Одеса – Київ у пікові періоди може бути подовжений до Харкова

у пікові періоди може бути подовжений до Харкова №113/114 Львів – Харків – курсуватиме щоденно, а у пікові періоди подовжуватиметься до Івано-Франківська

– курсуватиме щоденно, а у пікові періоди подовжуватиметься до Івано-Франківська №133/134 Київ – Рахів курсуватиме щоденно

"Укрзалізниця" також повідомляє, що провели ремонт інфраструктури, що дозволить скоротити час в дорозі деяких поїздів. Серед них:

№13/14 Київ – Солотвино пришвидшений на 1 год. 9 хв

пришвидшений на 1 год. 9 хв №55/56 Київ – Рахів пришвидшений на 57 хв. з Києва до Рахова

пришвидшений на 57 хв. з Києва до Рахова №45/46 Ужгород – Харків пришвидшений на 51 хв. із Ужгорода до Харкова

пришвидшений на 51 хв. із Ужгорода до Харкова №39/40 Запоріжжя – Солотвино пришвидшений на 45 хв. із Запоріжжя до Солотвина, на 42 хв. із Солотвина до Запоріжжя

пришвидшений на 45 хв. із Запоріжжя до Солотвина, на 42 хв. із Солотвина до Запоріжжя № 3/4 Запоріжжя – Ужгород пришвидшений на 41 хв. із Ужгорода до Запоріжжя

Міжнародне сполучення

Починаючи із 15 грудня починають курсувати нові міжнародні маршрути.

Поїзд зі Львова до Кишинева. З 15 грудня між Львовом і Кишиневом курсуватимуть безпересадкові купейні вагони.

Розклад руху:

відправлення зі Львова – о 15:00 через день, прибуття до Кишинева – об 11:30

у зворотному напрямку з Кишинева – о 17:34, прибуття до Львова – о 15:40

Укрзалізниця спільно зі словацькими залізничниками із 15 грудня запускає пересадковий маршрут із Києва до Братислави. Подорож відбуватиметься нічним поїздом №27/28 Київ – Чоп та денним поїздом №617/961 Чоп – Братислава від словацької залізниці ZSSK.

Маршрут з'єднає Київ, Львів і Мукачево з великими містами Словаччини, зокрема Кошице, Жиліна, Трнава та Попрад.

Із Києва рейс вирушає о 19:57, а до Братислави прибуває о 19:33 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд вирушає з Братислави об 11:27 і прибуває до Києва о 10:01.

Починаючи із 15 грудня "Укрзалізниця" також запускає новий міжнародний поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт. Він стане 20-м міжнародним маршрутом компанії.

Поїзд курсуватиме щодня. До його складу увійдуть спальні вагони класів купе (4 місця) та люкс (2 місця). Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:40, прибуваючи до Києва о 19:11. Розклад передбачає зручні пересадки на рейси до Відня, Зальцбурга, Мюнхена, Цюріха та інших європейських міст.

З 2025 року подорож із Києва до Відня через станцію Чоп стане на три години швидшою та матиме на 70% більше місць завдяки додатковому вагону.

Нічний поїзд №27/28 Київ – Чоп забезпечуватиме пересадку на денні маршрути:

Чоп – Будапешт – Відень

Чоп – Кошице – Братислава

Продаж квитків доступний у застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах вокзалів.