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Дитячі вагони та безоплатний проїзд: які є пільги для дітей в "Укрзалізниці"

Вівторок 05 листопада 2024 18:30
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Дитячі вагони та безоплатний проїзд: які є пільги для дітей в "Укрзалізниці" Ілюстративне фото: які є пільги для дітей в "Укрзалізниці" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

З початком повномасштабного вторгнення одним з основних засобів для подорожей стала "Укрзалізниця". Подорожуючи потягом діти мають низку пільг, а також їм доступні певні послуги.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: прес-служба "Укрзалізниці".

Зміст

Подорожі потягом є одними з найзручніших, якщо ви їдете з дітьми. Варто пам'ятати, що подорожуючи потягом діти мають низку пільг, а також їм доступні певні послуги.

Зокрема, певні категорії дітей можуть подорожувати безоплатно, або отримати знижку на квитки.

Знижки на квитки для дітей

У потягах діти віком до 6 років, які не займають окремого місця, мають право на безоплатний проїзд без проїзного документа. Ця можливість діє цілий рік, без обмеження кількості поїздок, категорії поїзда та вагона.

А ось діти віком від 6 до 14 років можуть здійснювати поїздки у пасажирських вагонах всіх категорій з оплатою вартості проїзду у розмірі 75% вартості проїзду дорослого пасажира.

Діти до 14 років допускаються до перевезення в пасажирських поїздах тільки в супроводі дорослих.

Додаткові послуги для дітей

Цього року в "Укрзалізниці" створили окремий вагон, яким можуть скористатись пасажири з дітьми.

Дитячий купейний вагон курсує в складі поїзда №15/16 Харків - Ясіня з 8 серпня. Він оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі.

Квитки на цей вагон доступні для придбання виключно через мобільний застосунок "Укрзалізниці". А вартість квитка аналогічна вартості купейних квитків аналогічного класу в тому ж поїзді.

Вагон має маркування "Дитячий" у застосунку, щоб батьки, які подорожують з маленькими дітьми, могли обрати поїздку саме в цьому вагоні.

Нещодавно ми писали про те, що "Укрзалізниця" запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві через чат-боти у Viber і Telegram.

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