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"Укрзализныця" запускает детский вагон еще по одному маршруту: куда и когда начнет курсировать

Фото: Детский вагон ("Укрзализныця")
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на еще один модернизированный детский купейный вагон. Он будет курсировать в составе поезда №41/42 Днепр - Трускавец, а первый рейс отправится 5 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Детские вагоны рассчитаны на комфортное путешествие детей от 0 до 8 лет вместе с родителями. Для самых маленьких пассажиров предусмотрены манежи, бизиборды, интерактивные игры, познавательные материалы, а также тематические купе с героями Искорки Суперсил.

Безопасность детей обеспечивается усиленными ограничителями на верхних полках, мягкими перилами и противоударными накладками. Для детей до 5 лет проезд остается бесплатным и не требует отдельного билета.

Проект детских вагонов реализован в сотрудничестве с UNICEF Ukraine при поддержке правительства Бельгии. По удовлетворенности пассажиров такие вагоны получили самый высокий показатель NPS – 91,3%.

Билеты с маркировкой "детский" уже доступны в мобильном приложении "Укрзализныци".

Ранее РБК-Украина рассказывало, что, начиная с декабря 2024 года, "Укрзализныця" открывает новые маршруты как по Украине, так и за ее пределами. Кроме этого, несколько поездов изменят расписание, что позволит пассажирам быстрее добраться до пунктов назначения.

Также мы писали, что дети до 6 лет могут путешествовать бесплатно без отдельного места и билета без ограничений на количество поездок или тип вагона и поезда. Для детей от 6 до 14 лет действует скидка 25% на билеты в пассажирских вагонах любой категории. В то же время, все дети до 14 лет имеют право путешествовать поездами только в сопровождении взрослых.

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