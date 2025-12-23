"Укрзалізниця" запускає 16 додаткових поїздів на свята: куди та як курсуватимуть

"Укрзалізниця" призначає 16 додаткових поїздів, причіпні вагони та збільшує періодичність курсування окремих рейсів на період різдвяних і новорічних свят.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
У компанії повідомили, що навіть за умов дефіциту вагонів використовують усі можливі варіанти для збільшення кількості місць. Пріоритет традиційно надано карпатському напрямку, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації військових, а також подорожей для родин із дітьми. У січні частина цих маршрутів також буде доступна в межах програми "3000 км Україною".
У святковий період курсуватимуть такі додаткові рейси:
Окремо в УЗ звертають увагу на поїзд №291 Київ - Львів, який має 35-хвилинну стиковку з поїздом №157/158 Львів - Чоп. Цей маршрут проходить через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево.
Також зручну пересадку до Карпат має поїзд №289 Київ - Львів із прибуттям о 07:40, після чого о 10:51 можна продовжити подорож дизель-поїздом Львів - Ворохта через Яремче та Буковель.
На святковий період призначено й додаткові рейси швидкісних поїздів:
Крім того, з Придніпров’я у західному напрямку курсуватимуть додаткові причіпні вагони сполученням Дніпро - Львів до поїзда №032/031 Запоріжжя - Перемишль.
В "Укрзалізниці" також нагадують: якщо квитків у потрібному напрямку немає, пасажири можуть скористатися функцією автовикупу квитків у застосунку УЗ.
