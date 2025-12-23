"Укрзалізниця" запускає 16 додаткових поїздів на свята: куди та як курсуватимуть

У компанії повідомили, що навіть за умов дефіциту вагонів використовують усі можливі варіанти для збільшення кількості місць. Пріоритет традиційно надано карпатському напрямку, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації військових, а також подорожей для родин із дітьми. У січні частина цих маршрутів також буде доступна в межах програми "3000 км Україною".

Перелік додаткових поїздів

У святковий період курсуватимуть такі додаткові рейси:

№255/256 Київ – Рахів;

№271/272 Київ - Івано-Франківськ;

№237/238 Київ - Ужгород;

№220/219 Київ - Дніпро;

№248/247 Київ - Одеса;

№265/266 Київ - Одеса;

№159/160 Київ - Трускавець;

№249/250 Київ - Львів;

№289/290 Київ - Львів;

№291/292 Київ - Львів;

№741/742 Київ - Львів;

№777/778 Київ - Львів;

№197/198 Київ - Ковель;

№168/167 Одеса - Львів.

Зручні стиковки до Карпат

Окремо в УЗ звертають увагу на поїзд №291 Київ - Львів, який має 35-хвилинну стиковку з поїздом №157/158 Львів - Чоп. Цей маршрут проходить через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево.

Також зручну пересадку до Карпат має поїзд №289 Київ - Львів із прибуттям о 07:40, після чого о 10:51 можна продовжити подорож дизель-поїздом Львів - Ворохта через Яремче та Буковель.

На святковий період призначено й додаткові рейси швидкісних поїздів:

№755/756 Київ - Луцьк;

№720/719 Київ - Харків.

Причіпні вагони із Придніпров’я

Крім того, з Придніпров’я у західному напрямку курсуватимуть додаткові причіпні вагони сполученням Дніпро - Львів до поїзда №032/031 Запоріжжя - Перемишль.

В "Укрзалізниці" також нагадують: якщо квитків у потрібному напрямку немає, пасажири можуть скористатися функцією автовикупу квитків у застосунку УЗ.