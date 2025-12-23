"Укрзализныця" запускает 16 дополнительных поездов на праздники: куда и как будут курсировать

"Укрзализныця" назначает 16 дополнительных поездов, прицепные вагоны и увеличивает периодичность курсирования отдельных рейсов на период рождественских и новогодних праздников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
В компании сообщили, что даже в условиях дефицита вагонов используют все возможные варианты для увеличения количества мест. Приоритет традиционно предоставлен карпатскому направлению, чтобы обеспечить возможность отдыха и реабилитации военных, а также путешествий для семей с детьми. В январе часть этих маршрутов также будет доступна в рамках программы "3000 км по Украине".
В праздничный период будут курсировать такие дополнительные рейсы:
Отдельно в УЗ обращают внимание на поезд №291 Киев - Львов, который имеет 35-минутную стыковку с поездом №157/158 Львов - Чоп. Этот маршрут проходит через Славское, Воловец, Сваляву и Мукачево.
Также удобную пересадку в Карпаты имеет поезд №289 Киев - Львов с прибытием в 07:40, после чего в 10:51 можно продолжить путешествие дизель-поездом Львов - Ворохта через Яремче и Буковель.
На праздничный период назначены и дополнительные рейсы скоростных поездов:
Кроме того, из Приднепровья в западном направлении будут курсировать дополнительные прицепные вагоны сообщением Днепр - Львов к поезду №032/031 Запорожье - Перемышль.
В "Укрзализныце" также напоминают: если билетов в нужном направлении нет, пассажиры могут воспользоваться функцией автовыкупа билетов в приложении УЗ.
