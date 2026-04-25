"Укрзалізниця" вводить динамічні ціни на квитки: що зміниться з 25 квітня

08:40 25.04.2026 Сб
2 хв
Для кого зміняться ціни на залізничні квитки та коли почнуть діяти нові правила?
aimg Анастасія Мацепа
Фото: для частини пасажирів запроваджують динамічне ціноутворення (Getty Images)

В Україні запроваджують динамічне ціноутворення на квитки у преміум сегменті. Нові коефіцієнти почнуть діяти для продажів з 25 квітня і стосуватимуться лише частини пасажирів.

Що зміниться для пасажирів та від чого залежатиме ціна квитка – пояснює РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Головне:

  • Нові правила: продаж квитків за новими коефіцієнтами – з 25 квітня
  • Кого стосується: вагони СВ (люкс) та 1 клас Intercity
  • Що впливатиме на ціну: сезон, день тижня, дата купівлі та наповнюваність
  • Для більшості пасажирів нічого не зміниться
  • Тарифи на міжнародні СВ також зростуть приблизно на 20%

Новий механізм поширюється лише на преміумсегмент – вагони СВ та перший клас поїздів Укрзалізниця у внутрішньому сполученні.

Водночас тарифи на плацкарт, купе та другий клас Intercity залишаються без змін. Як зазначають в компанії, ці соціально орієнтовані тарифи не переглядалися з 2021 року.

За оцінками перевізника, нововведення торкнуться менше 10% пасажирів.

Ціну квитків формуватимуть чотири фактори:

  • Сезонність. У менш завантажені періоди квитки можуть бути дешевшими, а у пікові – дорожчими. Передбачено 16 сезонних зон.
  • День тижня. Найнижчі ціни очікуються у вівторок і середу, а найвищі – у п’ятницю та неділю.
  • Завчасність купівлі. Що раніше купується квиток, то вигіднішою може бути ціна.
  • Наповнюваність поїзда. Якщо попит високий і вагон майже повний, ціна може зрости. Якщо залишаться вільні місця перед відправленням – квитки можуть дешевшати.

Окремо погодили індексацію тарифів у вагонах СВ міжнародних поїздів – орієнтовно на 20%.

Нові тарифи застосовуються до квитків на дати відправлення, починаючи від 18 квітня.

Водночас для купе, а також 1 і 2 класів міжнародних поїздів ціни вирішили не змінювати.

В Укрзалізниці пояснюють, що динамічне ціноутворення має покращити доступність місць у пікові періоди та ефективніше розподіляти попит.

Такий підхід уже застосовується у світі в авіаперевезеннях, залізничному транспорті та інших сферах.

Із 25 квітня частина квитків на поїзди в Україні продаватиметься за новою моделлю ціноутворення. Зміни стосуються лише преміумсегмента, тоді як для більшості пасажирів умови поїздок залишаються незмінними.

