"Укрзалізниця" вводить динамічні ціни на квитки: що зміниться з 25 квітня

Нові правила: продаж квитків за новими коефіцієнтами – з 25 квітня

продаж квитків за новими коефіцієнтами – з 25 квітня Кого стосується: вагони СВ (люкс) та 1 клас Intercity

вагони СВ (люкс) та 1 клас Intercity Що впливатиме на ціну: сезон, день тижня, дата купівлі та наповнюваність

сезон, день тижня, дата купівлі та наповнюваність Для більшості пасажирів нічого не зміниться

Тарифи на міжнародні СВ також зростуть приблизно на 20%

Новий механізм поширюється лише на преміумсегмент – вагони СВ та перший клас поїздів Укрзалізниця у внутрішньому сполученні.

Водночас тарифи на плацкарт, купе та другий клас Intercity залишаються без змін. Як зазначають в компанії, ці соціально орієнтовані тарифи не переглядалися з 2021 року.

За оцінками перевізника, нововведення торкнуться менше 10% пасажирів.

Ціну квитків формуватимуть чотири фактори:

Сезонність. У менш завантажені періоди квитки можуть бути дешевшими, а у пікові – дорожчими. Передбачено 16 сезонних зон.

День тижня. Найнижчі ціни очікуються у вівторок і середу, а найвищі – у п'ятницю та неділю.

Завчасність купівлі. Що раніше купується квиток, то вигіднішою може бути ціна.

Наповнюваність поїзда. Якщо попит високий і вагон майже повний, ціна може зрости. Якщо залишаться вільні місця перед відправленням – квитки можуть дешевшати.

Окремо погодили індексацію тарифів у вагонах СВ міжнародних поїздів – орієнтовно на 20%.

Нові тарифи застосовуються до квитків на дати відправлення, починаючи від 18 квітня.

Водночас для купе, а також 1 і 2 класів міжнародних поїздів ціни вирішили не змінювати.

В Укрзалізниці пояснюють, що динамічне ціноутворення має покращити доступність місць у пікові періоди та ефективніше розподіляти попит.

Такий підхід уже застосовується у світі в авіаперевезеннях, залізничному транспорті та інших сферах.

Із 25 квітня частина квитків на поїзди в Україні продаватиметься за новою моделлю ціноутворення. Зміни стосуються лише преміумсегмента, тоді як для більшості пасажирів умови поїздок залишаються незмінними.