"Укрзализныця" вводит динамические цены на билеты: что изменится с 25 апреля

08:40 25.04.2026 Сб
2 мин
Для кого изменятся цены на железнодорожные билеты и когда начнут действовать новые правила?
aimg Анастасия Мацепа
Фото: для части пассажиров вводят динамическое ценообразование (Getty Images)

В Украине вводят динамическое ценообразование на билеты в премиум-сегменте. Новые коэффициенты начнут действовать для продаж с 25 апреля и будут касаться только части пассажиров.

Что изменится для пассажиров и от чего будет зависеть цена билета - объясняет РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Читайте также: Кипяток, аптечка и не только: полный перечень бесплатных услуг в вагонах УЗ

Главное:

  • Новые правила: продажа билетов по новым коэффициентам - с 25 апреля
  • Кого касается: вагоны СВ (люкс) и 1 класс Intercity
  • Что будет влиять на цену: сезон, день недели, дата покупки и наполняемость
  • Для большинства пассажиров ничего не изменится
  • Тарифы на международные СВ также вырастут примерно на 20%

Новый механизм распространяется только на премиум-сегмент - вагоны СВ и первый класс поездов Укрзализныця во внутреннем сообщении.

В то же время тарифы на плацкарт, купе и второй класс Intercity остаются без изменений. Как отмечают в компании, эти социально ориентированные тарифы не пересматривались с 2021 года.

По оценкам перевозчика, нововведения коснутся менее 10% пассажиров.

Цену билетов будут формировать четыре фактора:

  • Сезонность. В менее загруженные периоды билеты могут быть дешевле, а в пиковые - дороже. Предусмотрено 16 сезонных зон.
  • День недели. Самые низкие цены ожидаются во вторник и среду, а самые высокие - в пятницу и воскресенье.
  • Заблаговременность покупки. Чем раньше покупается билет, тем выгоднее может быть цена.
  • Наполняемость поезда. Если спрос высокий и вагон почти полный, цена может вырасти. Если останутся свободные места перед отправлением - билеты могут дешеветь.

Отдельно согласовали индексацию тарифов в вагонах СВ международных поездов - ориентировочно на 20%.

Новые тарифы применяются к билетам на даты отправления, начиная с 18 апреля.

В то же время для купе, а также 1 и 2 классов международных поездов цены решили не менять.

В Укрзализныце объясняют, что динамическое ценообразование должно улучшить доступность мест в пиковые периоды и эффективнее распределять спрос.

Такой подход уже применяется в мире в авиаперевозках, железнодорожном транспорте и других сферах.

С 25 апреля часть билетов на поезда в Украине будет продаваться по новой модели ценообразования. Изменения касаются только премиум-сегмента, тогда как для большинства пассажиров условия поездок остаются неизменными.

