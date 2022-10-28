"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на нові міжнародні поїзди

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на чотири нові поїзди міжнародного сполучення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Квитки можна придбати на нові поїзди:
У листопаді також надійдуть у продаж квитки на новопризначений поїзд Харків - Хелм (Польща), а з 11 грудня розпочне курсування новий щоденний рейс австрійської залізниці Відень (Австрія) - Чоп.
Окрім того, УЗ повідомляє про прискорення популярних нині міжнародних рейсів:
Нагадаємо, "Укрзалізниця" оновила графік руху потягів та додала нові напрямки.
В УЗ також розповіли, що робити пасажирам, які не встигли на свій рейс через повітряну тривогу.
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