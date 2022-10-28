"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на нові міжнародні поїзди

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на чотири нові поїзди міжнародного сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Окрім того, УЗ повідомляє про прискорення популярних нині міжнародних рейсів:

У листопаді також надійдуть у продаж квитки на новопризначений поїзд Харків - Хелм (Польща) , а з 11 грудня розпочне курсування новий щоденний рейс австрійської залізниці Відень (Австрія) - Чоп .

Квитки можна придбати на нові поїзди:

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оновила графік руху потягів та додала нові напрямки.

В УЗ також розповіли, що робити пасажирам, які не встигли на свій рейс через повітряну тривогу.

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