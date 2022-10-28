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Укрзалізниця оновила графік руху поїздів: що змінилося та які нові напрямки

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Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 11:08
Укрзалізниця оновила графік руху поїздів: що змінилося та які нові напрямки Фото: УЗ оновила графік руху потягів (Віталій Носач, РКБ-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Укрзалізниця оновила графік руху потягів та додала нові напрямки. Зокрема з'явилися чотири нові маршрути міжнародного сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

Так, в Україні з'явилися ще 14 нових залізничних рейсів, серед яких 4 поїзди до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня. Також серед нових рейсів раніше запроваджені маршрути Інтерсіті+ та 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

Також скоро готуються до запуску потяги:

  • №111/112 Ізюм - Київ;
  • № 131/132 Запоріжжя - Львів, який прямуватиме через Київ, Житомир, Ковель та Дніпро;
  • №191/192 Краматорськ - Одеса, який прямуватиме через Дніпро.

Крім того, відновлюється низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:

  • №3/4 Запоріжжя - Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;

  • №5/6 Запоріжжя - Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

  • № 5/16 Харків - Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

  • № 7/18 Харків - Львів подовжено до Ужгорода;

  • №21 Харків - Львів подовжено до Трускавця;

  • №41/42 Дніпро - Львів подовжено до Трускавця;

  • №149/150 Кременчук - Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;

  • №45/46 Харків - Ужгород повертається до курсування через Суми;

  • № 7/8 Київ - Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;

  • №49/50 Київ - Трускавець пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.

Нагадаємо, що Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Краматорськом, яке було зупинене ще на початку квітня через масштабний обстріл.

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