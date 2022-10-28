Укрзалізниця оновила графік руху поїздів: що змінилося та які нові напрямки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

Так, в Україні з'явилися ще 14 нових залізничних рейсів, серед яких 4 поїзди до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня. Також серед нових рейсів раніше запроваджені маршрути Інтерсіті+ та 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

Також скоро готуються до запуску потяги:

№111/112 Ізюм - Київ;

№ 131/132 Запоріжжя - Львів, який прямуватиме через Київ, Житомир, Ковель та Дніпро;

№191/192 Краматорськ - Одеса, який прямуватиме через Дніпро.

Крім того, відновлюється низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни: