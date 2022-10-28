Укрзалізниця оновила графік руху поїздів: що змінилося та які нові напрямки
Укрзалізниця оновила графік руху потягів та додала нові напрямки. Зокрема з'явилися чотири нові маршрути міжнародного сполучення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.
Так, в Україні з'явилися ще 14 нових залізничних рейсів, серед яких 4 поїзди до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня. Також серед нових рейсів раніше запроваджені маршрути Інтерсіті+ та 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.
Також скоро готуються до запуску потяги:
- №111/112 Ізюм - Київ;
- № 131/132 Запоріжжя - Львів, який прямуватиме через Київ, Житомир, Ковель та Дніпро;
- №191/192 Краматорськ - Одеса, який прямуватиме через Дніпро.
Крім того, відновлюється низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:
-
№3/4 Запоріжжя - Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;
-
№5/6 Запоріжжя - Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
-
№ 5/16 Харків - Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
-
№ 7/18 Харків - Львів подовжено до Ужгорода;
-
№21 Харків - Львів подовжено до Трускавця;
-
№41/42 Дніпро - Львів подовжено до Трускавця;
-
№149/150 Кременчук - Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;
-
№45/46 Харків - Ужгород повертається до курсування через Суми;
-
№ 7/8 Київ - Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;
-
№49/50 Київ - Трускавець пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.
Нагадаємо, що Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Краматорськом, яке було зупинене ще на початку квітня через масштабний обстріл.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.