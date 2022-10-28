"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новые международные поезда

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на четыре новых поезда международного сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Билеты можно приобрести на новые поезда:

№90/89 Киев - Перемышль (Польша) через Винницу, Хмельницкий, Тернополь.

через Винницу, Хмельницкий, Тернополь. №351/352 Киев - Кишинев (Молдова). У поезда будет удобная стыковка по станции Унгены с возможностью пересесть на поезд до станции Яссы (Румыния).

В ноябре также поступят в продажу билеты на новый поезд Харьков - Хелм (Польша), а с 11 декабря начнет курсирование новый ежедневный рейс австрийской железной дороги Вена (Австрия) - Чоп.

Кроме того, УЗ сообщает об ускорении популярных ныне международных рейсов: