ua ru
Пт, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на нові міжнародні поїзди

Новость на русском →
П'ятниця 28 жовтня 2022 12:28
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на нові міжнародні поїзди Фото: "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на нові міжнародні поїзди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на чотири нові поїзди міжнародного сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Квитки можна придбати на нові поїзди:

  • №90/89 Київ - Перемишль (Польща) через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль.
  • № 351/352 Київ - Кишинів (Молдова). Поїзд матиме зручну стиковку по станції Унгени з можливістю пересісти на поїзд до станції Ясси (Румунія).

У листопаді також надійдуть у продаж квитки на новопризначений поїзд Харків - Хелм (Польща), а з 11 грудня розпочне курсування новий щоденний рейс австрійської залізниці Відень (Австрія) - Чоп.

Окрім того, УЗ повідомляє про прискорення популярних нині міжнародних рейсів:

  • № 23 Київ - Хелм пришвидшується на 2 години в обидві сторони;
  • № 67 Київ - Варшава пришвидшується на 2 години до Польщі і на 1 годину до України.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оновила графік руху потягів та додала нові напрямки.

В УЗ також розповіли, що робити пасажирам, які не встигли на свій рейс через повітряну тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
Британська розвідка назвала причину переходу російської армії у глуху оборону
Британська розвідка назвала причину переходу російської армії у глуху оборону
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік