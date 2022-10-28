"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на нові міжнародні поїзди
Фото: "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на нові міжнародні поїзди (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на чотири нові поїзди міжнародного сполучення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Квитки можна придбати на нові поїзди:
- №90/89 Київ - Перемишль (Польща) через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль.
- № 351/352 Київ - Кишинів (Молдова). Поїзд матиме зручну стиковку по станції Унгени з можливістю пересісти на поїзд до станції Ясси (Румунія).
У листопаді також надійдуть у продаж квитки на новопризначений поїзд Харків - Хелм (Польща), а з 11 грудня розпочне курсування новий щоденний рейс австрійської залізниці Відень (Австрія) - Чоп.
Окрім того, УЗ повідомляє про прискорення популярних нині міжнародних рейсів:
- № 23 Київ - Хелм пришвидшується на 2 години в обидві сторони;
- № 67 Київ - Варшава пришвидшується на 2 години до Польщі і на 1 годину до України.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" оновила графік руху потягів та додала нові напрямки.
В УЗ також розповіли, що робити пасажирам, які не встигли на свій рейс через повітряну тривогу.
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