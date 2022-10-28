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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новые международные поезда

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Пятница 28 октября 2022 12:28
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новые международные поезда Фото: "Укрзализныця" открыла продажу билетов на новые международные поезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на четыре новых поезда международного сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Билеты можно приобрести на новые поезда:

  • №90/89 Киев - Перемышль (Польша) через Винницу, Хмельницкий, Тернополь.
  • №351/352 Киев - Кишинев (Молдова). У поезда будет удобная стыковка по станции Унгены с возможностью пересесть на поезд до станции Яссы (Румыния).

В ноябре также поступят в продажу билеты на новый поезд Харьков - Хелм (Польша), а с 11 декабря начнет курсирование новый ежедневный рейс австрийской железной дороги Вена (Австрия) - Чоп.

Кроме того, УЗ сообщает об ускорении популярных ныне международных рейсов:

  • №23 Киев - Хелм ускоряется на 2 часа в обе стороны;
  • № 67 Киев - Варшава ускоряется на 2 часа в Польшу и на 1 час в Украину.

Напомним, "Укрзализныця" обновила график движения поездов и добавила новые направления.

В УЗ также рассказали, что делать пассажирам, не успевшим на свой рейс из-за воздушной тревоги.

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