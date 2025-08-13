"Укрзализныця" открыла продажу билетов на дополнительные поезда: когда и куда поедут

"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных поездов во второй половине августа, в частности на популярном направлении Киев - Львов и Киев - Винница. Билеты уже доступны для заказа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю ".

Как пояснили в УЗ, направление между Киевом и Львовом остается одним из самых пиковых по запросам от пассажиров, поэтому они решили назначить дополнительные рейсы на отдельные даты.

"Это становится возможным благодаря увеличению эффективности использования вагонов: сразу после прибытия из своего основного рейса, вместо "отдыха" в депо, наши вагоны мчатся в следующее путешествие, успевая сделать еще один "круг" между своим основным маршрутом", - отметили в "Укрзализныце".

Таким образом, на отдельные даты августа назначаем такие дополнительные рейсы:

№ 249/250 Киев-Львов - отправление из Киева и Львова: 18 и 19 августа,

№ 243/244 Киев-Львов - отправление из Киева и Львова: 16, 17, 20 августа,

№ 775/776 Киев-Винница - отправление из Киева и Винницы 31 августа.

Учитывая специфику курсирования этих рейсов, они будут отправляться составом из обычных спальных вагонов "Укрзализныци", но с местами для сидения.

Все билеты уже в продаже: