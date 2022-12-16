"Укрзалізниця" уточнила рух потягів: оновлено час затримки

Серед потягів, що запізнюються, такі:

№93/94 Хелм - Харків +7 год 41 хв;

№725/726 Харків - Київ +7 год 09 хв;

№3/4 Ужгород - Запоріжжя +5 год 39 хв;

№31/32 Перемишль - Запоріжжя +5 год 18 хв;

№749/750 Ужгород - Київ +4 год 55 хв;

№32519/32520 Відень - Київ +4 год 55 хв;

№233/234 Покровськ - Львів +4 год 13 хв;

№131/132 Дніпро - Львів +3 год 31 хв;

№731/732 Київ - Дніпро +2 год 14 хв;

№91/92 Харків - Одеса +2 год 12 хв;

№41/42 Дніпро - Трускавець +1 год 56 хв;

№89/90 Перемишль - Київ +1 год 46 хв;

№3/4 Ужгород - Запоріжжя +1 год 40 хв;

№191/192 Краматорськ - Одеса +1 год 13 хв;

№45/46 Харків - Ужгород +1 год 06 хв;

№85/86 Запоріжжя - Львів +1 год 01 хв;

№723/724 Харків - Київ +57 хв;

№749/750 Київ - Ужгород +47 хв;

№773/774 Шостка - Київ +46 хв;

№119/120 Запоріжжя - Львів +34 хв.

Поїзд №90/89 також везе 250 додаткових пасажирів з поїзда Прага - Перемишль, який прийшов із спізненням на 4 години до Польщі через проблеми з локомотивом.

Пасажири чотирьох поїздів Інтерсіті+ краматорського, дніпровського та харківського напрямків наразі продовжують подорож у теплих вагонах далекого сполучення під надійним резервним тепловозом. Завтрашні рейси потягів №732 Київ - Дніпро та №712 Київ - Краматорськ також заплановано виконати спальними вагонами.

Скасованими на завтра, 17 грудня, за повідомленнями УЗ, залишаються тільки окремі приміські рейси у Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Решта потягів приміського сполучення поновлюється після ремонту електромереж і виїжджатиме по Україні за розкладом - подекуди під тепловозом.

"Пасажирам, які прибуватимуть після настання комендантської години, гарантуємо тепло "Фортеці незламності" на вокзалі, смачний чай, усі необхідні пересадки на найближчі рейси, а також автобусні трансфери Києвом", - йдеться у повідомленні УЗ.