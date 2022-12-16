"Укрзалізниця" уточнила рух потягів: оновлено час затримки

"Укрзалізниця" повідомила, що надвечір через наслідки знеструмлення на понад 30 хвилин спізнюються 22 потяги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці"
Серед потягів, що запізнюються, такі:
Поїзд №90/89 також везе 250 додаткових пасажирів з поїзда Прага - Перемишль, який прийшов із спізненням на 4 години до Польщі через проблеми з локомотивом.
Пасажири чотирьох поїздів Інтерсіті+ краматорського, дніпровського та харківського напрямків наразі продовжують подорож у теплих вагонах далекого сполучення під надійним резервним тепловозом. Завтрашні рейси потягів №732 Київ - Дніпро та №712 Київ - Краматорськ також заплановано виконати спальними вагонами.
Скасованими на завтра, 17 грудня, за повідомленнями УЗ, залишаються тільки окремі приміські рейси у Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Решта потягів приміського сполучення поновлюється після ремонту електромереж і виїжджатиме по Україні за розкладом - подекуди під тепловозом.
"Пасажирам, які прибуватимуть після настання комендантської години, гарантуємо тепло "Фортеці незламності" на вокзалі, смачний чай, усі необхідні пересадки на найближчі рейси, а також автобусні трансфери Києвом", - йдеться у повідомленні УЗ.
Сьогодні, 16 грудня, РБК-Україна повідомляло, що після масованих ракетних обстрілів затримується рух 28 потягів.
Сьогодні о першій половині дня РБК-Україна повідомляло, що через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України 20 рейсів "Укрзалізниці" йдуть із затримками.
Нагадаємо, в Україні внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку Російської Федерації 16 грудня виникли перебої з енергопостачанням. У деяких областях інформують про відключення. Як повідомили в УЗ, внаслідок атаки на інфраструктуру країни кілька ділянок залізниці у чотирьох областях знеструмлено.
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