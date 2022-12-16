Затримується рух 28 потягів: УЗ оновила графік
"Укрзалізниця" наводить оперативну інформацію щодо затримки потягів через пошкодження енергетичної інфраструктури залізниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Наразі УЗ зазначає, що із затримкою понад однієї година курсують 16 поїздів, від 30 до 60 хвилин - два поїзди та із затримкою 5-30 хвилин - 10 поїздів. Ще 11 поїздів їдуть за графіком.
Найсуттєвіші затримки спостерігаються на таких маршрутах:
- №725/726 Харків - Київ (+4 год 41 хв);
- №1/2 Івано-Франківськ - Харків (+4 год 29 хв);
- №93/94 Хелм - Харків (+4 год 29 хв);
- №711/712 Київ - Краматорськ (+4 год 21 хв);
- №781/782 Черкаси - Київ (+4 год 18 хв);
- №721/722 Київ - Харків (+4 год 16 хв);
- №3/4 Ужгород - Запоріжжя (+3 год 49 хв);
- №111/112 Київ - Ізюм (+2 год 36 хв);
- №31/32 Перемишль - Запоріжжя (+2 год 24 хв);
- №131/132 Дніпро - Львів (+2 год 15 хв);
- №45/46 Ужгород - Харків (+2 год 14 хв);
- №731/732 Київ - Дніпро (+2 год. 14 хв);
- №755/756 Київ - Луцьк (+1 год. 55 хв);
- №119/120 Львів - Запоріжжя (+1 год 39 хв);
- №773/774 Київ - Шостка (+1 год 20 хв);
- №785/786 Шостка - Київ (+40 хв);
- №749/750 Київ - Ужгород (+30 хв).
Як підкреслює УЗ, ситуація на вокзалах контрольована, на більшості з них забезпечується стабільне енергопостачання. Київська міська кільцева електричка продовжує рух.
"Просимо пасажирів стежити за оновленням інформації на офіційних каналах "Укрзалізниці" та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях", - закликає УЗ.
Сьогодні о першій половині дня РБК-Україна повідомляло, що через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України 20 рейсів "Укрзалізниці" йдуть із затримками.
Нагадаємо, в Україні внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку Російської Федерації 16 грудня виникли перебої з енергопостачанням. У деяких областях інформують про відключення. Як повідомили в УЗ, внаслідок атаки на інфраструктуру країни кілька ділянок залізниці у чотирьох областях знеструмлено.
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