Потяги в Україні рухаються із затримкою: УЗ оновила графіки
Через російські атаки на нергетичну інфраструктуру України 20 рейсів "Укрзалізниці" йдуть із затримками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.
За даними компанії, 12 поїздів затримуються більш ніж на годину, ще 8 – у межах години.
Найбільші затримки зараз спостерігаються у наступних рейсів:
- №3/4 Ужгород – Запоріжжя (+2 год 54 хв);
- №725/726 Харків – Київ (+2 год 37 хв);
- №781/782 Черкаси – Київ (+2 год 36 хв);
- №21/22 Трускавець – Харків (+2 год 26 хв);
- №707/708 Київ – Чернігів (+2 год 22 хв);
- №111/112 Київ – Ізюм (+2 год 10 хв);
- №41/42 Трускавець – Дніпро (+2 год 8 хв);
- №45/46 Ужгород – Харків (+1 год 58 хв);
- №119/120 Львів – Запоріжжя (+1 год 45 хв);
- №131/132 Дніпро – Львів (+1 год 42 хв);
- №755/756 Київ – Луцьк (+1 год 21 хв).
Зазначається, що київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох ділянках.
Там у компанії розповіли, що ситуація на вокзалах країни контролюється. Енергоживлення вокзалів Харкова та Дніпро здійснюється за допомогою генераторів.
Нагадаємо, в Україні внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку Російської Федерації 16 грудня виникли перебої з енергопостачанням. У деяких областях повідомляють про відключення.
Як повідомили в УЗ, внаслідок атаки на інфраструктуру країни кілька ділянок залізниці у чотирьох областях знеструмлено.
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