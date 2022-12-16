ua ru
Пт, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Потяги в Україні рухаються із затримкою: УЗ оновила графіки

Новость на русском →
П'ятниця 16 грудня 2022 12:53
Потяги в Україні рухаються із затримкою: УЗ оновила графіки Фото: потяги в Україні 16 грудня рухаються із затримкою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Через російські атаки на нергетичну інфраструктуру України 20 рейсів "Укрзалізниці" йдуть із затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.

За даними компанії, 12 поїздів затримуються більш ніж на годину, ще 8 – у межах години.

Найбільші затримки зараз спостерігаються у наступних рейсів:

  • №3/4 Ужгород – Запоріжжя (+2 год 54 хв);
  • №725/726 Харків – Київ (+2 год 37 хв);
  • №781/782 Черкаси – Київ (+2 год 36 хв);
  • №21/22 Трускавець – Харків (+2 год 26 хв);
  • №707/708 Київ – Чернігів (+2 год 22 хв);
  • №111/112 Київ – Ізюм (+2 год 10 хв);
  • №41/42 Трускавець – Дніпро (+2 год 8 хв);
  • №45/46 Ужгород – Харків (+1 год 58 хв);
  • №119/120 Львів – Запоріжжя (+1 год 45 хв);
  • №131/132 Дніпро – Львів (+1 год 42 хв);
  • №755/756 Київ – Луцьк (+1 год 21 хв).

Зазначається, що київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох ділянках.

Там у компанії розповіли, що ситуація на вокзалах країни контролюється. Енергоживлення вокзалів Харкова та Дніпро здійснюється за допомогою генераторів.

Нагадаємо, в Україні внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку Російської Федерації 16 грудня виникли перебої з енергопостачанням. У деяких областях повідомляють про відключення.

Як повідомили в УЗ, внаслідок атаки на інфраструктуру країни кілька ділянок залізниці у чотирьох областях знеструмлено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця поїзди ракетный удар
NEWS
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах