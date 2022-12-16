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"Укрзализныця" уточнила движение поездов: обновлено время задержки

Фото: еще 22 поезда опаздывают на станции прибытия (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

"Укрзализныця" сообщила, что к вечеру из-за последствий обесточивания более чем на 30 минут опаздывают 22 поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци"

Среди опаздывающих поездов следующие:

  • №93/94 Хелм - Харьков +7 ч 41 мин;
  • №725/726 Харьков - Киев +7 ч 09 мин;
  • №3/4 Ужгород - Запорожье +5 ч 39 мин;
  • №31/32 Перемышль - Запорожье +5 ч 18 мин;
  • №749/750 Ужгород - Киев +4 ч 55 мин;
  • №32519/32520 Вена - Киев +4 ч. 55 мин;
  • №233/234 Покровск - Львов +4 ч 13 мин;
  • №131/132 Днепр - Львов +3 ч 31 мин;
  • №731/732 Киев - Днепр +2 ч 14 мин;
  • №91/92 Харьков - Одесса +2 ч 12 мин;
  • №41/42 Днепр - Трускавец +1 ч 56 мин;
  • №89/90 Перемышль - Киев +1 ч 46 мин;
  • №3/4 Ужгород - Запорожье +1 ч 40 мин;
  • №191/192 Краматорск - Одесса +1 ч 13 мин;
  • №45/46 Харьков - Ужгород +1 ч 06 мин;
  • №85/86 Запорожье - Львов +1 ч 01 мин;
  • №723/724 Харьков - Киев +57 мин;
  • №749/750 Киев - Ужгород +47 мин;
  • №773/774 Шостка - Киев +46 мин;
  • №119/120 Запорожье - Львов +34 мин.

Поезд №90/89 также везет 250 дополнительных пассажиров из поезда Прага - Перемышль, который пришел с опозданием на 4 часа в Польшу из-за проблем с локомотивом.

Пассажиры четырех поездов Интерсити+ краматорского, днепровского и харьковского направлений продолжают поездку в теплых вагонах дальнего сообщения под надежным резервным тепловозом. Завтрашние рейсы поездов №732 Киев - Днепр и №712 Киев - Краматорск также запланировано выполнить спальными вагонами.

Отменены на завтра, 17 декабря, по сообщениям УЗ, только отдельные пригородные рейсы в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Остальные поезда пригородного сообщения возобновляются после ремонта электросетей и будут выезжать по Украине по расписанию - кое-где под тепловозом.

"Пассажирам, которые будут прибывать после наступления комендантского часа, гарантируем тепло "Крепости несокрушимости" на вокзале, вкусный чай, все необходимые пересадки на ближайшие рейсы, а также автобусные трансферы по Киеву", - говорится в сообщении УЗ.

Сегодня, 16 декабря, РБК-Украина сообщало, что после массированных ракетных обстрелов задерживается движение 28 поездов.

Сегодня в первую половину дня РБК-Украина сообщало, что из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины 20 рейсов "Укрзализныци" идут с задержками.

Напомним, в Украине в результате массированных ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации 16 декабря возникли перебои с энергоснабжением. В некоторых областях информируют об отключениях. Как сообщили в УЗ, в результате атаки на инфраструктуру страны несколько участков железной дороги в четырех областях обесточены.

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Укрзализныця