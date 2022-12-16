"Укрзализныця" уточнила движение поездов: обновлено время задержки

Среди опаздывающих поездов следующие:

№93/94 Хелм - Харьков +7 ч 41 мин;

№725/726 Харьков - Киев +7 ч 09 мин;

№3/4 Ужгород - Запорожье +5 ч 39 мин;

№31/32 Перемышль - Запорожье +5 ч 18 мин;

№749/750 Ужгород - Киев +4 ч 55 мин;

№32519/32520 Вена - Киев +4 ч. 55 мин;

№233/234 Покровск - Львов +4 ч 13 мин;

№131/132 Днепр - Львов +3 ч 31 мин;

№731/732 Киев - Днепр +2 ч 14 мин;

№91/92 Харьков - Одесса +2 ч 12 мин;

№41/42 Днепр - Трускавец +1 ч 56 мин;

№89/90 Перемышль - Киев +1 ч 46 мин;

№3/4 Ужгород - Запорожье +1 ч 40 мин;

№191/192 Краматорск - Одесса +1 ч 13 мин;

№45/46 Харьков - Ужгород +1 ч 06 мин;

№85/86 Запорожье - Львов +1 ч 01 мин;

№723/724 Харьков - Киев +57 мин;

№749/750 Киев - Ужгород +47 мин;

№773/774 Шостка - Киев +46 мин;

№119/120 Запорожье - Львов +34 мин.

Поезд №90/89 также везет 250 дополнительных пассажиров из поезда Прага - Перемышль, который пришел с опозданием на 4 часа в Польшу из-за проблем с локомотивом.

Пассажиры четырех поездов Интерсити+ краматорского, днепровского и харьковского направлений продолжают поездку в теплых вагонах дальнего сообщения под надежным резервным тепловозом. Завтрашние рейсы поездов №732 Киев - Днепр и №712 Киев - Краматорск также запланировано выполнить спальными вагонами.

Отменены на завтра, 17 декабря, по сообщениям УЗ, только отдельные пригородные рейсы в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Остальные поезда пригородного сообщения возобновляются после ремонта электросетей и будут выезжать по Украине по расписанию - кое-где под тепловозом.

"Пассажирам, которые будут прибывать после наступления комендантского часа, гарантируем тепло "Крепости несокрушимости" на вокзале, вкусный чай, все необходимые пересадки на ближайшие рейсы, а также автобусные трансферы по Киеву", - говорится в сообщении УЗ.