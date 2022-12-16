"Укрзализныця" уточнила движение поездов: обновлено время задержки

"Укрзализныця" сообщила, что к вечеру из-за последствий обесточивания более чем на 30 минут опаздывают 22 поезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци"
Среди опаздывающих поездов следующие:
Поезд №90/89 также везет 250 дополнительных пассажиров из поезда Прага - Перемышль, который пришел с опозданием на 4 часа в Польшу из-за проблем с локомотивом.
Пассажиры четырех поездов Интерсити+ краматорского, днепровского и харьковского направлений продолжают поездку в теплых вагонах дальнего сообщения под надежным резервным тепловозом. Завтрашние рейсы поездов №732 Киев - Днепр и №712 Киев - Краматорск также запланировано выполнить спальными вагонами.
Отменены на завтра, 17 декабря, по сообщениям УЗ, только отдельные пригородные рейсы в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Остальные поезда пригородного сообщения возобновляются после ремонта электросетей и будут выезжать по Украине по расписанию - кое-где под тепловозом.
"Пассажирам, которые будут прибывать после наступления комендантского часа, гарантируем тепло "Крепости несокрушимости" на вокзале, вкусный чай, все необходимые пересадки на ближайшие рейсы, а также автобусные трансферы по Киеву", - говорится в сообщении УЗ.
Сегодня, 16 декабря, РБК-Украина сообщало, что после массированных ракетных обстрелов задерживается движение 28 поездов.
Сегодня в первую половину дня РБК-Украина сообщало, что из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины 20 рейсов "Укрзализныци" идут с задержками.
Напомним, в Украине в результате массированных ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации 16 декабря возникли перебои с энергоснабжением. В некоторых областях информируют об отключениях. Как сообщили в УЗ, в результате атаки на инфраструктуру страны несколько участков железной дороги в четырех областях обесточены.
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