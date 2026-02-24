ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Укрзалізниця терміново змінює маршрути через безпеку: як курсуватимуть поїзди 24 лютого

Україна, Вівторок 24 лютого 2026 02:00
Укрзалізниця терміново змінює маршрути через безпеку: як курсуватимуть поїзди 24 лютого Ілюстративне фото: маршрути Укрзалізниці (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Через зміну безпекової обстановки Укрзалізниця вводить 24 лютого тимчасові обмеження та скоригувала графіки руху поїздів у прифронтових та прикордонних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Укрзалізниці.

Читайте також: "Укрзалізниця" переходить на модель PSO: що це значить для бізнесу та пасажирів

Херсонщина

Наші моніторингові групи працюють у посиленому режимі. Рух поїздів організовується з урахуванням безпекової ситуації. Пасажирам рекомендують уважно стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями на вокзалах і в поїздах.

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Донеччина

Від Лозової у краматорському напрямку пасажири прямують автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.

Запоріжжя

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

  • №86/85 Львів - Запоріжжя - Львів

  • №128/127 Львів - Запоріжжя - Львів

  • №6 Ясіня - Запоріжжя

  • №40/39 Солотвино - Запоріжжя - Солотвино

Наразі сполучення між Дніпром і Запоріжжям забезпечується переважно автобусними трансферами.

Пасажирам радять орієнтуватися на вказівки поїзних бригад та працівників вокзалів і увімкнути push-сповіщення в застосунку Укрзалізниці для актуальної інформації.

Нагадаємо, нещодавно народні депутати закликали уряд виділити "Укрзалізниці" 26 млрд грн - саме такої суми не вистачає компанії, щоб здійснювати пасажирські перевезення та утримувати фінансову стабільність.

Раніше "Укрзалізниця" намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирки.

