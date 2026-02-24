Укрзализныця срочно меняет маршруты из-за безопасности: как будут курсировать поезда 24 февраля

Из-за изменения обстановки безопасности Укрзализныця вводит 24 февраля временные ограничения и скорректировала графики движения поездов в прифронтовых и приграничных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укрзализныци.

Херсонщина

Наши мониторинговые группы работают в усиленном режиме. Движение поездов организуется с учетом ситуации с безопасностью. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за оповещениями в приложении Укрзализныци и объявлениями на вокзалах и в поездах.

Сумщина и Черниговщина

Региональные поезда временно курсируют в/из Конотопа. На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковщина и Донецкая область

От Лозовой в краматорском направлении пассажиры следуют автобусами. Поезд №101/102 Барвенково - Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска. Региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.

Запорожье

Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для поездов:

№86/85 Львов - Запорожье - Львов

№128/127 Львов - Запорожье - Львов

№6 Ясиня - Запорожье

№40/39 Солотвино - Запорожье - Солотвино

Сейчас сообщение между Днепром и Запорожьем обеспечивается преимущественно автобусными трансферами.

Пассажирам советуют ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов и включить push-оповещения в приложении Укрзализныци для актуальной информации.