Укрзализныця срочно меняет маршруты из-за безопасности: как будут курсировать поезда 24 февраля

Украина, Вторник 24 февраля 2026 02:00
Укрзализныця срочно меняет маршруты из-за безопасности: как будут курсировать поезда 24 февраля Иллюстративное фото: маршруты Укрзализныци (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Из-за изменения обстановки безопасности Укрзализныця вводит 24 февраля временные ограничения и скорректировала графики движения поездов в прифронтовых и приграничных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укрзализныци.

Читайте также: "Укрзализныця" переходит на модель PSO: что это значит для бизнеса и пассажиров

Херсонщина

Наши мониторинговые группы работают в усиленном режиме. Движение поездов организуется с учетом ситуации с безопасностью. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за оповещениями в приложении Укрзализныци и объявлениями на вокзалах и в поездах.

Сумщина и Черниговщина

Региональные поезда временно курсируют в/из Конотопа. На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковщина и Донецкая область

От Лозовой в краматорском направлении пассажиры следуют автобусами. Поезд №101/102 Барвенково - Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска. Региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.

Запорожье

Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для поездов:

  • №86/85 Львов - Запорожье - Львов

  • №128/127 Львов - Запорожье - Львов

  • №6 Ясиня - Запорожье

  • №40/39 Солотвино - Запорожье - Солотвино

Сейчас сообщение между Днепром и Запорожьем обеспечивается преимущественно автобусными трансферами.

Пассажирам советуют ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов и включить push-оповещения в приложении Укрзализныци для актуальной информации.

Напомним, недавно народные депутаты призвали правительство выделить "Укрзализныце" 26 млрд грн - именно такой суммы не хватает компании, чтобы осуществлять пассажирские перевозки и удерживать финансовую стабильность.

Ранее "Укрзализныця" пыталась инициировать повышение тарифов на грузовые перевозки на 40%, чтобы покрыть убытки от пассажирки.

