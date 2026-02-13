"Укрзалізниця" терміново змінює графіки курсування поїздів на 13 лютого

У п'ятницю, 13 лютого, у деяких областях України запроваджують тимчасові зміни в розкладі приміських поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.
Читайте також: Побачення під паровозом: УЗ запускає Романтичні експреси в Києві та Львові (розклад)
Повідомляється, що 13 лютого на території Харківської та Дніпропетровської областей діятимуть тимчасові коригування маршрутів окремих приміських поїздів. Зміни стосуються напрямків, що проходять через Лозову та прилеглі залізничні станції.
За оновленою схемою курсуватиме поїзд №6414 Лиманівка - Харків-Пасажирський. Раніше він прямував за маршрутом Лозова - Харків-Пасажирський.
Також тимчасово змінено кінцеві станції двох приміських рейсів:
Пасажирам радять враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок та уточнювати актуальну інформацію про рух поїздів на офіційних ресурсах перевізника.
Коригування мають тимчасовий характер і діють лише 13 лютого. Якщо з'явиться необхідність продовжити обмеження, "Укрзалізниця" проінформує пасажирів додатково.
Зміни маршрутів спрямовані на оптимізацію руху та забезпечення безпеки перевезень у зазначених регіонах. Пасажирам "Укрзалізниці" рекомендують заздалегідь перевірити маршрути, щоб уникнути затримок і непорозумінь у дорозі. Якщо є можливість, необхідно розглянути альтернативні способи переміщення в зазначених регіонах.
Нагадуємо, що Росія активізувала атаки на цивільну залізничну інфраструктуру на півночі України. Нещодавно в Сумській і Чернігівській областях ударні дрони пошкодили локомотив, дизель-поїзд і залізничну колію, унаслідок чого дістав поранення співробітник залізниці.
Зазначимо, що "Укрзалізниця" розглядає можливість впровадження європейської моделі фінансування пасажирських перевезень за принципом PSO - державного замовлення на соціально значущі маршрути.
Такий механізм дасть змогу компенсувати різницю між економічно обґрунтованою вартістю квитків і діючими тарифами, що має поліпшити фінансову стійкість компанії та скоротити збитки від пасажирського сегмента.