"Укрзалізниця" срочно меняет графики курсирования поездов на 13 февраля

Сообщается, что 13 февраля на территории Харьковской и Днепропетровской областей будут действовать временные корректировки маршрутов отдельных пригородных поездов. Изменения касаются направлений, проходящих через Лозовую и прилегающие железнодорожне станции.

Какие рейсы изменены

По обновленной схеме будет курсировать поезд №6414 Лимановка – Харьков-Пассажирский. Ранее он следовал по маршруту Лозовая – Харьков-Пассажирский.

Также временно изменены конечные станции двух пригородных рейсов:

№6277 Лозовая – Варваровка (вместо Лозовая – Ароматная);

№6272 Варваровка – Лозовая (вместо Ароматная – Лозовая).

Что важно знать пассажирам

Пассажирам советуют учитывать временные ограничения при планировании поездок и уточнять актуальную информацию о движении поездов на официальных ресурсах перевозчика.

Корректировки носят временный характер и действуют только 13 февраля. Если появится необходимость продлить ограничения, "Укрзалізниця" проинформирует пассажиров дополнительно.

Изменения маршрутов направлены на оптимизацию движения и обеспечение безопасности перевозок в указанных регионах. Пассажирам "Укрзалізниці" рекомендуют заранее проверить маршруты, чтобы избежать задержек и недоразумений в пути. Если есть возможность, необходимо рассмотреть альтернативные способы перемещение в указанных регионах.