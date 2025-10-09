"Укрзалізниця" спростувала зупинку сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною
"Укрзалізниця" заявила, що залізничне сполучення з Чернігівською і Сумською областями не припиняється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис УЗ в Telegram.
Компанія повідомила, що на окремих ділянках задля безпеки пасажирів застосовується комбінована логістика: поїзд та автобус.
Наразі потяги далекого та приміського сполучення до Чернігівщини і Сумщини курсують зміненими та комбінованими маршрутами.
"Якщо через безпекову ситуацію поїзд не може дістатися до кінцевих станцій у регіоні - пасажирів доправляємо автобусними трансферами. Зараз така логістика діє для Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки й Ніжина", - пояснила УЗ.
Організація трансферів відбувається за співпраці з Чернігівською та Сумською ОВА і міськими головами. "Укрзалізниця" наголосила, що маршрути можуть бути комбінованими, але скасувань не передбачається.
"Наступна доба теж буде непростою, однак залізничне сполучення з північними областями триває, а залізниця має всі необхідні резервні протоколи, резервні локомотиви та сценарії комбінованих трансферів", - попередила УЗ.
Всіх пасажирів закликали дотримуватися заходів безпеки і оперативно переходити в укриття по сигналу поїзних бригад та працівників вокзалів.
Нагадаємо, очільник Сумської ОВА Олег Григоров сьогодні, 9 жовтня, заявив, що рух потягів у напрямку Сумської і Чернігівської областей зупинено. За його словами, це сталося через неможливість проїзду на одній з ділянок колії.
Росія намагається обрізати сполучення з Сумською та Чернігівською областями ударами по залізниці. В понеділок, 6 жовтня, "Укрзалізниця" скасувала низку приміських потягів на Сумщині через масштабний обстріл.
Російські окупанти навмисно завдали удару дронами пасажирський потяг Шостка-Київ.
В ніч на середу, 8 жовтня росіяни атакували безпілотниками Чернігівщину. Основні удари прийшлися на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.
Удари по залізничній інфраструктурі поблизу Ніжина пошкодили полотно і зупинили рух потягів у напрямку Києва. Внаслідок атак на Ніжинському напрямку рух поїздів ускладнено.