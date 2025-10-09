ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Укрзалізниця" спростувала зупинку сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною

Україна, Четвер 09 жовтня 2025 19:23
UA EN RU
"Укрзалізниця" спростувала зупинку сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною Фото: УЗ застосовує задля безпеки пасажирів комбіновану логістику (facebook.com/Ukrzaliznytsia_photos )
Автор: Валерій Ульяненко

"Укрзалізниця" заявила, що залізничне сполучення з Чернігівською і Сумською областями не припиняється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис УЗ в Telegram.

Компанія повідомила, що на окремих ділянках задля безпеки пасажирів застосовується комбінована логістика: поїзд та автобус.

Наразі потяги далекого та приміського сполучення до Чернігівщини і Сумщини курсують зміненими та комбінованими маршрутами.

"Якщо через безпекову ситуацію поїзд не може дістатися до кінцевих станцій у регіоні - пасажирів доправляємо автобусними трансферами. Зараз така логістика діє для Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки й Ніжина", - пояснила УЗ.

Організація трансферів відбувається за співпраці з Чернігівською та Сумською ОВА і міськими головами. "Укрзалізниця" наголосила, що маршрути можуть бути комбінованими, але скасувань не передбачається.

"Наступна доба теж буде непростою, однак залізничне сполучення з північними областями триває, а залізниця має всі необхідні резервні протоколи, резервні локомотиви та сценарії комбінованих трансферів", - попередила УЗ.

Всіх пасажирів закликали дотримуватися заходів безпеки і оперативно переходити в укриття по сигналу поїзних бригад та працівників вокзалів.

Нагадаємо, очільник Сумської ОВА Олег Григоров сьогодні, 9 жовтня, заявив, що рух потягів у напрямку Сумської і Чернігівської областей зупинено. За його словами, це сталося через неможливість проїзду на одній з ділянок колії.

Росія намагається обрізати сполучення з Сумською та Чернігівською областями ударами по залізниці. В понеділок, 6 жовтня, "Укрзалізниця" скасувала низку приміських потягів на Сумщині через масштабний обстріл.

Російські окупанти навмисно завдали удару дронами пасажирський потяг Шостка-Київ.

В ніч на середу, 8 жовтня росіяни атакували безпілотниками Чернігівщину. Основні удари прийшлися на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.

Удари по залізничній інфраструктурі поблизу Ніжина пошкодили полотно і зупинили рух потягів у напрямку Києва. Внаслідок атак на Ніжинському напрямку рух поїздів ускладнено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Чернігівська область Сумська область
Новини
Сирський назвав нові результати Добропільського контрнаступу
Сирський назвав нові результати Добропільського контрнаступу
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни