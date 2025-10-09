"Укрзалізниця" спростувала зупинку сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною

"Укрзалізниця" заявила, що залізничне сполучення з Чернігівською і Сумською областями не припиняється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис УЗ в Telegram .

Компанія повідомила, що на окремих ділянках задля безпеки пасажирів застосовується комбінована логістика: поїзд та автобус.

Наразі потяги далекого та приміського сполучення до Чернігівщини і Сумщини курсують зміненими та комбінованими маршрутами.

"Якщо через безпекову ситуацію поїзд не може дістатися до кінцевих станцій у регіоні - пасажирів доправляємо автобусними трансферами. Зараз така логістика діє для Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки й Ніжина", - пояснила УЗ.

Організація трансферів відбувається за співпраці з Чернігівською та Сумською ОВА і міськими головами. "Укрзалізниця" наголосила, що маршрути можуть бути комбінованими, але скасувань не передбачається.

"Наступна доба теж буде непростою, однак залізничне сполучення з північними областями триває, а залізниця має всі необхідні резервні протоколи, резервні локомотиви та сценарії комбінованих трансферів", - попередила УЗ.

Всіх пасажирів закликали дотримуватися заходів безпеки і оперативно переходити в укриття по сигналу поїзних бригад та працівників вокзалів.