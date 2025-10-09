"Укрзализныця" опровергла остановку сообщения с Сумщиной и Черниговщиной

"Укрзализныця" заявила, что железнодорожное сообщение с Черниговской и Сумской областями не прекращается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию УЗ в Telegram .

Компания сообщила, что на отдельных участках для безопасности пассажиров применяется комбинированная логистика: поезд и автобус.

Сейчас поезда дальнего и пригородного сообщения в Черниговскую и Сумскую области курсируют измененными и комбинированными маршрутами.

"Если из-за ситуации с безопасностью поезд не может добраться до конечных станций в регионе - пассажиров доставляем автобусными трансферами. Сейчас такая логистика действует для Шостки, Конотопа, Ромнов, Носовки и Нежина", - пояснила УЗ.

Организация трансферов происходит при сотрудничестве с Черниговской и Сумской ОГА и городскими головами. "Укрзализныця" отметила, что маршруты могут быть комбинированными, но отмен не предвидится.

"Следующие сутки тоже будут непростыми, однако железнодорожное сообщение с северными областями продолжается, а железная дорога имеет все необходимые резервные протоколы, резервные локомотивы и сценарии комбинированных трансферов", - предупредила УЗ.

Всех пассажиров призвали соблюдать меры безопасности и оперативно переходить в укрытие по сигналу поездных бригад и работников вокзалов.