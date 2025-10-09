"Укрзализныця" опровергла остановку сообщения с Сумщиной и Черниговщиной
"Укрзализныця" заявила, что железнодорожное сообщение с Черниговской и Сумской областями не прекращается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию УЗ в Telegram.
Компания сообщила, что на отдельных участках для безопасности пассажиров применяется комбинированная логистика: поезд и автобус.
Сейчас поезда дальнего и пригородного сообщения в Черниговскую и Сумскую области курсируют измененными и комбинированными маршрутами.
"Если из-за ситуации с безопасностью поезд не может добраться до конечных станций в регионе - пассажиров доставляем автобусными трансферами. Сейчас такая логистика действует для Шостки, Конотопа, Ромнов, Носовки и Нежина", - пояснила УЗ.
Организация трансферов происходит при сотрудничестве с Черниговской и Сумской ОГА и городскими головами. "Укрзализныця" отметила, что маршруты могут быть комбинированными, но отмен не предвидится.
"Следующие сутки тоже будут непростыми, однако железнодорожное сообщение с северными областями продолжается, а железная дорога имеет все необходимые резервные протоколы, резервные локомотивы и сценарии комбинированных трансферов", - предупредила УЗ.
Всех пассажиров призвали соблюдать меры безопасности и оперативно переходить в укрытие по сигналу поездных бригад и работников вокзалов.
Напомним, глава Сумской ОВА Олег Григоров сегодня, 9 октября, заявил, что движение поездов в направлении Сумской и Черниговской областей остановлено. По его словам, это произошло из-за невозможности проезда на одном из участков пути.
Россия пытается обрезать сообщение с Сумской и Черниговской областями ударами по железной дороге. В понедельник, 6 октября, "Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов на Сумщине из-за масштабного обстрела.
Российские оккупанты намеренно нанесли удар дронами по пассажирскому поезду Шостка-Киев.
В ночь на среду, 8 октября россияне атаковали беспилотниками Черниговскую область. Основные удары пришлись на Нежин, Прилуки и Семеновскую громаду.
Удары по железнодорожной инфраструктуре вблизи Нежина повредили полотно и остановили движение поездов в направлении Киева. В результате атак на Нежинском направлении движение поездов затруднено.