"Укрзалізниця" скасувала деякі потяги до одного з обласних центрів через бойові дії

Сьогодні, 7 листопада, змінено рух поїздів у Дніпропетровській області через вплив бойових дій. Деякі потяги до Дніпра скасували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Укрзалізницю".
7 листопада не курсуватимуть наступні поїзди:
Крім того, поїзди №6492 та №6502 встановлюються в сполученні Дніпробуд-2 - Запоріжжя-2 (замість Марганець - Запоріжжя-2 та Канцерівка - Запоріжжя-2 відповідно).
Як уточнили у компанії, зберігається альтернативне сполучення за тими ж маршрутами з іншим часом відправлення.
В "Укрзалізниці" радять пасажирам уточнювати актуальну інформацію на місцях відправлення або за допомогою онлайн-розкладу на офіційному сайті компанії.
Нагадаємо, напередодні російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі у східних регіонах України. Через це "Укрзалізниця" була змушена змінити маршрути кількох поїздів, а затримки рейсів сягали кількох годин.
Як повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, під удар потрапила станція "Запоріжжя-Камʼянське" на Дніпропетровщині.
Сьогодні вночі росіяни продовжили атакувати східні області. Під обстрілами опинилося Запоріжжя: у місті вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках та дитячому садку.
За даними міської влади, інформації про постраждалих не надходило.
Крім того, вночі під ударами дронів-камікадзе опинилася й Одеська область. Російські безпілотники атакували об’єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого спалахнули кілька пожеж.