Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

"Укрзалізниця" скасувала деякі потяги до одного з обласних центрів через бойові дії

Фото: "Укрзалізниця" скасувала деякі потяги 7 листопада (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 7 листопада, змінено рух поїздів у Дніпропетровській області через вплив бойових дій. Деякі потяги до Дніпра скасували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Укрзалізницю".

Що змінилось?

7 листопада не курсуватимуть наступні поїзди:

  • № 7303 та № 7304 Дніпро-Камʼянське-Дніпро;
  • № 6010 Пʼятихатки-Дніпро.

Крім того, поїзди №6492 та №6502 встановлюються в сполученні Дніпробуд-2 - Запоріжжя-2 (замість Марганець - Запоріжжя-2 та Канцерівка - Запоріжжя-2 відповідно).

Як уточнили у компанії, зберігається альтернативне сполучення за тими ж маршрутами з іншим часом відправлення.

В "Укрзалізниці" радять пасажирам уточнювати актуальну інформацію на місцях відправлення або за допомогою онлайн-розкладу на офіційному сайті компанії.

 

Обстріли України

Нагадаємо, напередодні російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі у східних регіонах України. Через це "Укрзалізниця" була змушена змінити маршрути кількох поїздів, а затримки рейсів сягали кількох годин.

Як повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, під удар потрапила станція "Запоріжжя-Камʼянське" на Дніпропетровщині.

Сьогодні вночі росіяни продовжили атакувати східні області. Під обстрілами опинилося Запоріжжя: у місті вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках та дитячому садку.

За даними міської влади, інформації про постраждалих не надходило.

Крім того, вночі під ударами дронів-камікадзе опинилася й Одеська область. Російські безпілотники атакували об’єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого спалахнули кілька пожеж.

