"Укрзализныця" отменила некоторые поезда в один из областных центров из-за боевых действий

Фото: "Укрзализныця" отменила некоторые поезда 7 ноября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 7 ноября, изменено движение поездов в Днепропетровской области из-за влияния боевых действий. Некоторые поезда в Днепр отменили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО"Укрзализныцю".

Что изменилось?

7 ноября не будут курсировать следующие поезда:

  • № 7303 и № 7304 Днепр-Каменское-Днепр;
  • № 6010 Пятихатки-Днепр.

Кроме того, поезда №6492 и №6502 устанавливаются в сообщении Днепрострой-2 - Запорожье-2 (вместо Марганец - Запорожье-2 и Канцеровка - Запорожье-2 соответственно).

Как уточнили в компании, сохраняется альтернативное сообщение по тем же маршрутам с другим временем отправления.

В "Укрзализныце" советуют пассажирам уточнять актуальную информацию на местах отправления или с помощью онлайн-расписания на официальном сайте компании.

 

 

Обстрелы Украины

Напомним, накануне российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в восточных регионах Украины. Из-за этого "Укрзализныця" была вынуждена изменить маршруты нескольких поездов, а задержки рейсов достигали нескольких часов.

Как сообщил председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский, под удар попала станция "Запорожье-Каменское" в Днепропетровской области.

Сегодня ночью россияне продолжили атаковать восточные области. Под обстрелами оказалось Запорожье: в городе взрывной волной выбило окна в жилых домах и детском саду.

По данным городских властей, информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, ночью под ударами дронов-камикадзе оказалась и Одесская область. Российские беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего вспыхнули несколько пожаров.

