"Укрзализныця" отменила некоторые поезда в один из областных центров из-за боевых действий

Сегодня, 7 ноября, изменено движение поездов в Днепропетровской области из-за влияния боевых действий. Некоторые поезда в Днепр отменили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО"Укрзализныцю".
7 ноября не будут курсировать следующие поезда:
Кроме того, поезда №6492 и №6502 устанавливаются в сообщении Днепрострой-2 - Запорожье-2 (вместо Марганец - Запорожье-2 и Канцеровка - Запорожье-2 соответственно).
Как уточнили в компании, сохраняется альтернативное сообщение по тем же маршрутам с другим временем отправления.
В "Укрзализныце" советуют пассажирам уточнять актуальную информацию на местах отправления или с помощью онлайн-расписания на официальном сайте компании.
Напомним, накануне российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в восточных регионах Украины. Из-за этого "Укрзализныця" была вынуждена изменить маршруты нескольких поездов, а задержки рейсов достигали нескольких часов.
Как сообщил председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский, под удар попала станция "Запорожье-Каменское" в Днепропетровской области.
Сегодня ночью россияне продолжили атаковать восточные области. Под обстрелами оказалось Запорожье: в городе взрывной волной выбило окна в жилых домах и детском саду.
По данным городских властей, информации о пострадавших не поступало.
Кроме того, ночью под ударами дронов-камикадзе оказалась и Одесская область. Российские беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего вспыхнули несколько пожаров.