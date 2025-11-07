"Укрзализныця" отменила некоторые поезда в один из областных центров из-за боевых действий

Сегодня, 7 ноября, изменено движение поездов в Днепропетровской области из-за влияния боевых действий. Некоторые поезда в Днепр отменили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Укрзализныцю ".

Что изменилось?

7 ноября не будут курсировать следующие поезда:

№ 7303 и № 7304 Днепр-Каменское-Днепр;

№ 6010 Пятихатки-Днепр.

Кроме того, поезда №6492 и №6502 устанавливаются в сообщении Днепрострой-2 - Запорожье-2 (вместо Марганец - Запорожье-2 и Канцеровка - Запорожье-2 соответственно).

Как уточнили в компании, сохраняется альтернативное сообщение по тем же маршрутам с другим временем отправления.

В "Укрзализныце" советуют пассажирам уточнять актуальную информацию на местах отправления или с помощью онлайн-расписания на официальном сайте компании.