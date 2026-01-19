"Укрзалізниця" скасовує низку рейсів: кому доведеться добиратися альтернативним способом

У Житомирській області на один день запроваджуються зміни в графік руху приміських поїздів. Коригування торкнуться популярних напрямків і діятимуть у визначену дату, про що пасажирів попередили заздалегідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-канал "Укрзалізниця: приміські поїзди".

Пасажирам Житомирського напрямку слід зважати на тимчасові зміни в розкладі приміських поїздів. У зв'язку з коригуванням руху частину рейсів буде скасовано на один день. Обмеження мають короткостроковий характер і стосуються окремих маршрутів.

Які поїзди не курсуватимуть 19 січня

Згідно з офіційною інформацією, у неділю, 19 січня, тимчасово скасовуються два приміські поїзди, які сполучають північні населені пункти області. Йдеться про рейси:

- поїзд №6450 сполученням Коростень - Овруч;

- поїзд №6453 сполученням Овруч - Коростень.

У зазначений день ці поїзди виходити на маршрут не будуть, тож пасажирам рекомендують заздалегідь планувати поїздки та за потреби обирати альтернативні варіанти пересування.

Що відомо про подальші зміни

Повідомляється, що зміни мають тимчасовий характер. Після завершення коригувань рух поїздів на Житомирському напрямку планується відновити у звичному режимі. Пасажирів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Додаткова інформація щодо оновлення графіків та можливих коригувань надаватиметься в міру надходження нових даних. Актуальні повідомлення щодо руху приміських поїздів у регіоні публікуватимуться додатково.