"Укрзалізниця" вводить динамічні ціни на СВ: коли і для кого подорожчають квитки

Вівторок 13 січня 2026 11:03
UA EN RU
"Укрзалізниця" вводить динамічні ціни на СВ: коли і для кого подорожчають квитки Фото: "Укрзалізниця" змінить вартість СВ (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" найближчими тижнями запровадить динамічне ціноутворення на квитки у вагони СВ. Таке рішення є одним із компенсаційних механізмів для реалізації пільгової програми безкоштовних перевезень "УЗ-3000".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Коли запрацюють нові ціни

За словами голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, динамічні тарифи на СВ (а згодом і на перший клас) почнуть діяти вже у найближчі тижні. Ціна квитка залежатиме від попиту та часу придбання.

"Ціла низка інструментів гнучкого тарифоутворення преміального сегменту перекривають витрати на "УЗ-3000" і навіть дають люфт у кілька сотень мільйонів гривень у плюс", - зазначив Перцовський.

Як працює програма "УЗ-3000"

Програма передбачає обмежену кількість безкоштовних місць. З моменту запуску на початку грудня пасажири вже скористалися близько 80 тисячами квитків із середнім чеком 300-400 гривень.

Водночас, за словами керівника УЗ, реальні втрати доходів значно менші, адже більшість пасажирів, які скористалися програмою, не здійснили б поїздку за стандартними тарифами. Крім того, у пікові періоди програма не діяла.

PSO і компенсація перевезень

Перцовський наголосив, що фінансова стійкість "УЗ-3000" забезпечуватиметься не лише за рахунок гнучких тарифів, а й через системний механізм компенсації пасажирських перевезень (PSO). Його планують розробити протягом першого кварталу 2026 року.

Наступні етапи програми

На першому етапі "УЗ-3000" безкоштовні квитки з’явилися більш ніж на 20 маршрутах до прифронтових регіонів. Пасажирам доступні місця у плацкарті, купе регіональних поїздів і другому класі "Інтерсіті".

Другий етап програми має стартувати після запуску механізму PSO, який компенсуватиме різницю між соціальними тарифами та реальною собівартістю перевезень.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" заявили про плани запровадити або посилити динамічне ціноутворення на квитки у вагони СВ та 1-го класу "Інтерсіті" восени 2025 року. Це потрібно для того, щоб частково компенсувати збитки пасажирських перевезень на тлі війни, падіння вантажних перевезень і значних втрат інфраструктури.

Також у компанії пояснили, що нинішні тарифи "Укрзалізниці" значно нижчі за реальну собівартість пасажирських перевезень, особливо у плацкарті. Планують частково компенсувати ці збитки за рахунок динамічного ціноутворення для СВ та першого класу "Інтерсіті".

