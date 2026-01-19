"Укрзалізниця" відміняє ряд рейсів: кому доведеться добиратися альтернативним способом

В Житомирской области на один день вводятся изменения в график движения пригородных поездов. Корректировки затронут популярные направления и будут действовать в определенную дату, о чем пассажиров предупредили заранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-каанл "Укрзалізниця: приміські поїзди".

Пассажирам Житомирского направления следует учитывать временные изменения в расписании пригородных поездов. В связи с корректировкой движения часть рейсов будет отменена на один день. Ограничения носят краткосрочный характер и касаются отдельных маршрутов.

Какие поезда не будут курсировать 19 января

Согласно официальной информации, в воскресенье, 19 января, временно отменяются два пригородных поезда, которые соединяют северные населенные пункты области. Речь идет о рейсах:

– поезд №6450 сообщением Коростень – Овруч;

– поезд №6453 сообщением Овруч – Коростень.

В указанный день данные составы выходить на маршрут не будут, поэтому пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и при необходимости выбирать альтернативные варианты передвижения.

Что известно о дальнейших изменениях

Сообщается, что изменения носят временный характер. После завершения корректировок движение поездов на Житомирском направлении планируется восстановить в обычном режиме. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Дополнительная информация об обновлении графиков и возможных корректировках будет предоставляться по мере поступления новых данных. Актуальные сообщения по движению пригородных поездов в регионе будут публиковаться дополнительно.