"Укрзалізниця" відміняє ряд рейсів: кому доведеться добиратися альтернативним способом

Украина, Понедельник 19 января 2026 00:05
UA EN RU
"Укрзалізниця" відміняє ряд рейсів: кому доведеться добиратися альтернативним способом Фото: Укрзалізниця (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Житомирской области на один день вводятся изменения в график движения пригородных поездов. Корректировки затронут популярные направления и будут действовать в определенную дату, о чем пассажиров предупредили заранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-каанл "Укрзалізниця: приміські поїзди".

Пассажирам Житомирского направления следует учитывать временные изменения в расписании пригородных поездов. В связи с корректировкой движения часть рейсов будет отменена на один день. Ограничения носят краткосрочный характер и касаются отдельных маршрутов.

Какие поезда не будут курсировать 19 января

Согласно официальной информации, в воскресенье, 19 января, временно отменяются два пригородных поезда, которые соединяют северные населенные пункты области. Речь идет о рейсах:

– поезд №6450 сообщением Коростень – Овруч;
– поезд №6453 сообщением Овруч – Коростень.

В указанный день данные составы выходить на маршрут не будут, поэтому пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и при необходимости выбирать альтернативные варианты передвижения.

Что известно о дальнейших изменениях

Сообщается, что изменения носят временный характер. После завершения корректировок движение поездов на Житомирском направлении планируется восстановить в обычном режиме. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Дополнительная информация об обновлении графиков и возможных корректировках будет предоставляться по мере поступления новых данных. Актуальные сообщения по движению пригородных поездов в регионе будут публиковаться дополнительно.

Напоминаем, что в ближайшее время "Укрзалізниця" планирует внедрить динамическое ценообразование на билеты в вагоны СВ. Ожидается, что новая модель формирования стоимости заработает уже в течение нескольких недель и станет частью компенсационных инструментов, направленных на покрытие расходов, связанных с реализацией социальной программы бесплатных перевозок "УЗ-3000".

Отметим, что в воскресенье, 18 января, на юге Испании произошла крупная железнодорожная авария с участием скоростных поездов. В результате инцидента два состава сошли с рельсов, что привело к человеческим жертвам — по последним данным, погибли пять человек.

