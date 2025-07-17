"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси "Інтерсіті+" на популярний напрям

Зміни в роботі "Укрзалізниці"

Зауважимо, що раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запускає тестовий поїзд Чоп - Львів через Карпати 17, 19 та 25 липня.

Поїзд №218/217 курсуватиме вдень із зупинками в Мукачевому, Славському, Сколе та інших курортних містах.

Ба більше, даний рейс забезпечить зручні пересадки - на поїзди з-за кордону та зі Львова в різні регіони України.

Також ми розповідали, що пасажири "Укрзалізниці" мають право на низку безкоштовних послуг, які входять у вартість квитка.

Серед них - питна вода, туалети на вокзалах, користування аптечкою, мікрохвильовкою, повернення на станцію, якщо проїхали свою, та навіть страхування на суму до 320 тисяч гривень.

Водночас нагадаємо, що вчора, 16 липня, "Укрзалізниця" призначила новий денний поїзд №275/276 Київ - Вінниця через підвищений попит на цьому напрямку.

Він курсуватиме у пікові дати - 20, 26 та 28 липня 2025 року.

Варто відзнасити, що раніше "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Львова, Одеси та Трускавця на літній сезон. Квитки на нові рейси можна придбати як офлайн, так і онлайн.

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