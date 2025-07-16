"Укрзалізниця" запускає новий поїзд Київ - Вінниця: коли та як курсуватиме

"Укрзалізниця" призначила новий денний поїзд №275/276 Київ - Вінниця через підвищений попит на цьому напрямку. Він курсуватиме у пікові дати - 20, 26 та 28 липня 2025 року.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю" .

Коли і як курсуватиме

Поїзд відправлятиметься із Києва о 10:35 та прибуватиме до Вінниці о 13:45. У зворотному напрямку він відправлятиметься із Вінниці о 16:17 та прибуватиме до столиці о 19:55. Зупинятиметься потяг у Фастові та Козятині.

У складі поїзда - купейні вагони з місцями для сидіння. Непарні місця розташовані біля вікна, парні - біля проходу.

Квитки доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.