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"Укрзалізниця" запускає новий поїзд Київ - Вінниця: коли та як курсуватиме

Середа 16 липня 2025 11:03
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"Укрзалізниця" запускає новий поїзд Київ - Вінниця: коли та як курсуватиме Фото: "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд із Києва до Вінниці (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" призначила новий денний поїзд №275/276 Київ - Вінниця через підвищений попит на цьому напрямку. Він курсуватиме у пікові дати - 20, 26 та 28 липня 2025 року.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

Коли і як курсуватиме

Поїзд відправлятиметься із Києва о 10:35 та прибуватиме до Вінниці о 13:45. У зворотному напрямку він відправлятиметься із Вінниці о 16:17 та прибуватиме до столиці о 19:55. Зупинятиметься потяг у Фастові та Козятині.

У складі поїзда - купейні вагони з місцями для сидіння. Непарні місця розташовані біля вікна, парні - біля проходу.

Квитки доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запускає тестовий поїзд Чоп - Львів через Карпати 17, 19 та 25 липня. Поїзд №218/217 курсуватиме вдень із зупинками в Мукачевому, Славському, Сколе та інших курортних містах. Зручні пересадки - на поїзди з-за кордону та зі Львова в різні регіони України.

Також ми розповідали, що пасажири "Укрзалізниці" мають право на низку безкоштовних послуг, які входять у вартість квитка. Серед них - питна вода, туалети на вокзалах, користування аптечкою, мікрохвильовкою, повернення на станцію, якщо проїхали свою, та навіть страхування на суму до 320 тисяч гривень.

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