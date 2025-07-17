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"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы "Интерсити+" на популярное направление

Украина, Четверг 17 июля 2025 14:59
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"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы "Интерсити+" на популярное направление Фото: УЗ добавила еще по одному рейсу "Интерсити+" между Киевом и Львовом (Ukrzaliznytsia)
Автор: Карина Левицкая

Из-за высокого спроса "Укрзализныця" добавила еще по одному рейсу "Интерсити+" между Киевом и Львовом. Старт новых рейсов уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Видим, какой спрос имеет направление Киев - Львов и Львов - Киев, поэтому нашли возможность добавить на ближайшее время по рейсу "Интерсити+" в обоих направлениях с этой субботы", - пояснили в компании.

По данным "Укрзализныци", билеты на данный поезд уже можно приобрести в приложении.

Изменения в работе "Укрзализныци"

Заметим, что ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запускает тестовый поезд Чоп - Львов через Карпаты 17, 19 и 25 июля.

Поезд №218/217 будет курсировать днем с остановками в Мукачево, Славском, Сколе и других курортных городах.

Более того, данный рейс обеспечит удобные пересадки - на поезда из-за границы и из Львова в разные регионы Украины.

Также мы рассказывали, что пассажиры "Укрзализныци" имеют право на ряд бесплатных услуг, которые входят в стоимость билета.

Среди них - питьевая вода, туалеты на вокзалах, пользование аптечкой, микроволновкой, возвращение на станцию, если проехали свою, и даже страхование на сумму до 320 тысяч гривен.

В то же время напомним, что вчера, 16 июля, "Укрзализныця" назначила новый дневной поезд №275/276 Киев - Винница из-за повышенного спроса на этом направлении.

Он будет курсировать в пиковые даты - 20, 26 и 28 июля 2025 года.

Стоит отметить, что ранее "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда во Львов, Одессу и Трускавец на летний сезон. Билеты на новые рейсы можно приобрести как офлайн, так и онлайн.

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Киев Укрзализныця Львов
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