"Укрзалізниця" повідомляє про затримку низки поїздів через знеструмлення: список

З 77 поїздів затримуються п'ять:

№7/8 Одеса-Головна - Харків +2:37

№1/2 Харків - Івано-Франківськ +1:07

№129/130 Кременчук - Ворохта +0:39

№149/150 Полтава-Південна - Чернівці +0:39

№65/66 Умань - Харків +0:37

При цьому Київська кільцева електричка працює за розкладом.

До того ж, УЗ повідомляє, що усі "Фортеці незламності" на вокзалах мають резервне живлення та прихищають людей.

Додамо, що посадка та висадка на поїзди триває через підземні переходи, де це можливо. А у разі спізнення через тривогу на свій поїзд, люди можуть з тим же квитком протягом доби доїхати будь-яким іншим рейсом того ж напрямку.

Окрім того, УЗ зазначає, що поїзд 38 Запоріжжя-Київ прибув на 20 хвилин пізніше, бо затримався на дільниці Славгород-Синельниково: посеред колії лежали уламки збитого іранського дрона.

РБК-Україна повідомляє усі деталі сьогоднішньої масштабної повітряної тривоги.

Окрім того, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про збиття п'яти російських ракет над Чорним морем у Миколаївській області.

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