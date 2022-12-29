RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за обесточивания: список

Фото: "Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за обесточивания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Пять поездов задерживают на более чем на 30 минут из-за точечного обесточивания инфраструктуры в результате очередной массированной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Из 77 поездов задерживаются пять:

  • №7/8 Одесса-Главная - Харьков +2:37
  • №1/2 Харьков - Ивано-Франковск +1:07
  • №129/130 Кременчуг - Ворохта +0:39
  • №149/150 Полтава-Южная - Черновцы +0:39
  • №65/66 Умань - Харьков +0:37

При этом Киевская кольцевая электричка работает по расписанию.

К тому же, УЗ сообщает, что все "Крепости несокрушимости" на вокзалах имеют резервное питание и принимают людей.

Добавим, что посадка и высадка на поезда идет через подземные переходы, где это возможно. А в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд люди могут с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления.

Кроме того, УЗ отмечает, что поезд 38 Запорожье-Киев прибыл на 20 минут позже, потому что задержался на участке Славгород-Синельниково: посреди колеи лежали обломки сбитого иранского дрона.

РБК-Украина сообщает все детали масштабной сегодняшней воздушной тревоги.

Кроме того, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о сбитии пяти российских ракет над Черным морем в Николаевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныцяракетный ударВойна России против УкраиныЭлектроэнергия