ua ru
Чт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Над Чорним морем збили п'ять російських ракет, - Кім

Новость на русском →
Україна, Четвер 29 грудня 2022 09:04
Над Чорним морем збили п'ять російських ракет, - Кім Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українські сили протиповітряної оборони (ППО) збили п'ять російських ракет над Чорним морем у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Збили 3 ракети над морем у нас", - написав він, після чого додав: "Ще мінус 2. Красунчики".

При цьому він зазначив, що атака керованими ракетами йде в кілька черг - отже, знімати прильоти категорично не можна.

"Сьогодні ЗСУ поставить новий рекорд зі збиття", - додав він.

Російська армія вранці 29 грудня знову атакувала ракетами Україну . Очікується пуск 100 ракет у кілька хвиль.

Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Війна Росії проти України
NEWS
Нова атака "Шахедів" на Україну: що відомо зараз
Нова атака "Шахедів" на Україну: що відомо зараз
DAILY
Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН
Юлія Акимовакоресподент Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН