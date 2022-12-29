Над Чорним морем збили п'ять російських ракет, - Кім
Українські сили протиповітряної оборони (ППО) збили п'ять російських ракет над Чорним морем у Миколаївській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
"Збили 3 ракети над морем у нас", - написав він, після чого додав: "Ще мінус 2. Красунчики".
При цьому він зазначив, що атака керованими ракетами йде в кілька черг - отже, знімати прильоти категорично не можна.
"Сьогодні ЗСУ поставить новий рекорд зі збиття", - додав він.
Російська армія вранці 29 грудня знову атакувала ракетами Україну . Очікується пуск 100 ракет у кілька хвиль.
Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів
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