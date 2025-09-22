"Укрзализныця" предупредила об изменениях в движении пассажирских поездов: маршруты и сроки

"Укрзализныця" сообщила о временных изменениях в движении пассажирских поездов на Прикарпатье из-за проведения ремонтно-путевых работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы УЗ в Telegram .

Начиная с 28 сентября на Прикарпатье будет происходить ремонт пути и прилегающей железнодорожной инфраструктуры. Вследствие этого в маршрутах и расписании движения некоторых поездов произойдут изменения.

Маршрутные ограничения с 28.09.2025 по 15.10.2025:

до 13.10 поезд № 233/234 Киев-Рахов будет курсировать до станции Ворохта

до 15.10 поезд № 143/144 Сумы-Рахов будет курсировать до станции Ворохта

Поезд № 233/234 Киев-Ворохта не будет курсировать:

из Киева: 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10;

из Ворохты: 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.

Кроме того, не будут курсировать беспересадочные вагоны:

с 29.09 по 17.10 Чернигов-Рахов (по дням курсирования);

с 29.09 по 15.10 Ковель-Рахов (по дням курсирования).

Поезда будут курсировать только во Львов на период ремонтных работ:

№ 143/144 Сумы-Ворохта (Рахов): 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.

№ 209/210 Николаев-Ивано-Франковск: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.

Вместо стандартного маршрута некоторые поезда до 12 октября будут курсировать только до Ворохты:

№ 57/58 Киев-Ясиня,

№ 257/258 Кропивницкий-Ясиня,

№ 55/56 Киев-Рахов,

№ 15/16 Харьков-Ясиня,

№ 108/107 Кривой Рог-Ясиня.

Некоторые поезда будут курсировать до 12 октября только до Ивано-Франковска:

№ 6/5 Запорожье-Ясиня,

№ 33/34 Кривой Рог-Ясиня.

Поезда № 95/96 Киев-Рахов будет курсировать по ограниченному маршруту:

до Ворохты из Киева: 28.09, 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10;

из Ворохты: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10.

в Ивано-Франковск из Киева: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10;

из Ивано-Франковска: 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10.

До 12 октября поезд № 26/25 Одесса-Ясиня будет курсировать по маршруту Одесса-Черновцы.

Некоторые поезда не будут курсировать в определенные даты на время проведения ремонтных работ:

№ 61/62 Днепр-Ивано-Франковск: 22, 23, 24, 29, 30.09 и 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15.10;

№ 751/752 Киев-Ивано-Франковск-Киев: 23, 24, 25, 30.09 и 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16.10.

В маршруте поездов через Стрый также произойдут изменения:

№ 142/141 Чернигов-Ивано-Франковск:

из Чернигова: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10;

из Ивано-Франковска: 24.09, 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.

№ 228/227 Краматорск-Ивано-Франковск: