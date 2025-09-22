ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Укрзализныця" предупредила об изменениях в движении пассажирских поездов: маршруты и сроки

Украина, Понедельник 22 сентября 2025 17:22
UA EN RU
"Укрзализныця" предупредила об изменениях в движении пассажирских поездов: маршруты и сроки Иллюстративное фото: УЗ изменит маршруты движения поездов до 15 октября (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" сообщила о временных изменениях в движении пассажирских поездов на Прикарпатье из-за проведения ремонтно-путевых работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы УЗ в Telegram.

Начиная с 28 сентября на Прикарпатье будет происходить ремонт пути и прилегающей железнодорожной инфраструктуры. Вследствие этого в маршрутах и расписании движения некоторых поездов произойдут изменения.

Маршрутные ограничения с 28.09.2025 по 15.10.2025:

  • до 13.10 поезд № 233/234 Киев-Рахов будет курсировать до станции Ворохта
  • до 15.10 поезд № 143/144 Сумы-Рахов будет курсировать до станции Ворохта

Поезд № 233/234 Киев-Ворохта не будет курсировать:

  • из Киева: 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10;
  • из Ворохты: 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.

Кроме того, не будут курсировать беспересадочные вагоны:

  • с 29.09 по 17.10 Чернигов-Рахов (по дням курсирования);
  • с 29.09 по 15.10 Ковель-Рахов (по дням курсирования).

Поезда будут курсировать только во Львов на период ремонтных работ:

  • № 143/144 Сумы-Ворохта (Рахов): 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.
  • № 209/210 Николаев-Ивано-Франковск: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.

Вместо стандартного маршрута некоторые поезда до 12 октября будут курсировать только до Ворохты:

  • № 57/58 Киев-Ясиня,
  • № 257/258 Кропивницкий-Ясиня,
  • № 55/56 Киев-Рахов,
  • № 15/16 Харьков-Ясиня,
  • № 108/107 Кривой Рог-Ясиня.

Некоторые поезда будут курсировать до 12 октября только до Ивано-Франковска:

  • № 6/5 Запорожье-Ясиня,
  • № 33/34 Кривой Рог-Ясиня.

Поезда № 95/96 Киев-Рахов будет курсировать по ограниченному маршруту:

  • до Ворохты из Киева: 28.09, 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10;
  • из Ворохты: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10.
  • в Ивано-Франковск из Киева: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10;
  • из Ивано-Франковска: 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10.

До 12 октября поезд № 26/25 Одесса-Ясиня будет курсировать по маршруту Одесса-Черновцы.

Некоторые поезда не будут курсировать в определенные даты на время проведения ремонтных работ:

  • № 61/62 Днепр-Ивано-Франковск: 22, 23, 24, 29, 30.09 и 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15.10;
  • № 751/752 Киев-Ивано-Франковск-Киев: 23, 24, 25, 30.09 и 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16.10.

В маршруте поездов через Стрый также произойдут изменения:

№ 142/141 Чернигов-Ивано-Франковск:

  • из Чернигова: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10;
  • из Ивано-Франковска: 24.09, 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.

№ 228/227 Краматорск-Ивано-Франковск:

  • из Краматорска: 22.09, 24.09, 30.09, 06.10, 08.10, 14.10;
  • из Ивано-Франковска: 23.09, 25.09, 01.10, 07.10, 09.10, 15.10.

К слову, с июля российские оккупанты запустили волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины и пытаются разрушить ключевые узловые станции.

Напомним, в ночь на 7 сентября в Кременчуге Полтавской области россияне попали в мост через Днепр, в результате чего его временно перекрывали. По этой причине некоторые поезда или курсировали с ограничениями, или были временно отменены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезда
Новости
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: экс-сотрудник УГО получил пожизненное заключение
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: экс-сотрудник УГО получил пожизненное заключение
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"