"Укрзалізниця" попередила про затримку потягів через обстріли: список
Фото: "Укрзалізниця" попередила про затримку потягів через обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні, внаслідок масованого обстрілу, затримуються 12 рейсів "Укрзалізниці".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Потяги затримуються на годину, або ж більше.
Як відзначає пресслужба, йдеться про:
- №87/86 Ковель - Запоріжжя (затримка 1 год 30 хв);
- №749/750 Київ - Ужгород (затримка 1 год 16 хв);
- №17/18 Харків - Ужгород (затримка 1 год 13 хв);
- №235/236 Одеса - Чернівці (затримка 1 год 13 хв);
- №25/26 Одеса - Рахів (затримка 1 год 10 хв);
- №61/62 Харків - Одеса (затримка 1 год 10 хв);
- №5/6 Запоріжжя - Рахів (затримка 1 год 10 хв);
- Відень - Київ (затримка 1 год 8 хв);
- №750/749 Ужгород - Київ (затримка 1 год 8 хв);
- №715/716 Київ - Перемишль (затримка 1 год 2 хв);
- №701/702 Вінниця - Чернігів (затримка 1 год 2 хв);
- №31/32 Перемишль - Запоріжжя (затримка 1 год).
"Укрзалізниця робить все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіку, проте просимо пасажирів поставитись із розумінням до ситуації і уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних каналах залізниці", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці щодо сьогоднішнього масованого обстрілу. Тим часом в країні запровадили екстрені відключення.
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