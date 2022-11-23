"Укрзалізниця" попередила про затримку потягів через обстріли: список

Фото: "Укрзалізниця" попередила про затримку потягів через обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні, внаслідок масованого обстрілу, затримуються 12 рейсів "Укрзалізниці".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Потяги затримуються на годину, або ж більше. Як відзначає пресслужба, йдеться про: №87/86 Ковель - Запоріжжя (затримка 1 год 30 хв);

№749/750 Київ - Ужгород (затримка 1 год 16 хв);

№17/18 Харків - Ужгород (затримка 1 год 13 хв);

№235/236 Одеса - Чернівці (затримка 1 год 13 хв);

№25/26 Одеса - Рахів (затримка 1 год 10 хв);

№61/62 Харків - Одеса (затримка 1 год 10 хв);

№5/6 Запоріжжя - Рахів (затримка 1 год 10 хв);

Відень - Київ (затримка 1 год 8 хв);

№750/749 Ужгород - Київ (затримка 1 год 8 хв);

№715/716 Київ - Перемишль (затримка 1 год 2 хв);

№701/702 Вінниця - Чернігів (затримка 1 год 2 хв);

№31/32 Перемишль - Запоріжжя (затримка 1 год). "Укрзалізниця робить все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіку, проте просимо пасажирів поставитись із розумінням до ситуації і уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних каналах залізниці", - пише пресслужба.