Поїзди затримуються через масований обстріл: в "Укрзалізниці" надали перелік
Ілюстративне фото: Поїзди затримуються через масований обстріл 28 серпня (GettyImages)
Через масовану атаку армії РФ та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Зокрема, із затримкою прибуватимуть поїзди:
- №87 Запоріжжя – Ковель;
- №139 Київ – Камʼянець-Подільський;
- №77 Одеса – Ковель;
- №3 Запоріжжя – Ужгород;
- №47 Запоріжжя – Мукачево;
- №32 Перемишль – Запоріжжя;
- №92 Львів – Київ;
- №52 Львів – Київ.
Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, а ті, що вже знаходяться на ній - їхатимуть під резервними тепловозами.
"Залізничники намагатимуться скоротити затримки рейсів", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляло РБК-Україна, у Києві у ніч на четвер, 28 серпня, пролунала серія вибухів. Росіяни застосували балістичне озброєння.
Попередньо, Росія вдарила балістичними ракетами з Брянської області.
Також більшість областей України перебуває під масованою атакою "Шахедів".