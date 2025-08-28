Поїзди затримуються через масований обстріл: в "Укрзалізниці" надали перелік

Через масовану атаку армії РФ та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Зокрема, із затримкою прибуватимуть поїзди: №87 Запоріжжя – Ковель;

№139 Київ – Камʼянець-Подільський;

№77 Одеса – Ковель;

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№47 Запоріжжя – Мукачево;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№92 Львів – Київ;

№52 Львів – Київ. Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, а ті, що вже знаходяться на ній - їхатимуть під резервними тепловозами. "Залізничники намагатимуться скоротити затримки рейсів", - ідеться у повідомленні.