"Укрзалізниця" оновила стандарт в регіональних електропоїздах: що змінилося для пасажирів

"Укрзалізниця" зробила крок до оновлення регіональних перевезень, вперше обладнавши власні електропоїзди системами кондиціонування повітря. Модернізовані поїзди вже почали курсувати на популярних напрямках.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram.
Головне:
Поїзди були відремонтовані силами залізничників на потужностях компанії. Проєкт реалізується в межах програми державного замовлення внутрішніх пасажирських перевезень.
"Це фактично прототип європейської моделі PSO - державного замовлення соціально важливих транспортних послуг - і створення прозорої та прогнозованої системи фінансування пасажирських залізничних перевезень", - пояснюють в УЗ.
Найближчим часом ще один оновлений поїзд з кондиціонером вийде на маршрути в Одеській області.
Квитки на регіональні рейси доступні в застосунку "Укрзалізниці" у розділі "Дальні".
Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" попередила пасажирів, що цей літній сезон буде ще складнішим, ніж торік. Вже зараз на один квиток претендують до 6 людей.
Читайте також про те, що "Укрзалізниця" розповіла, як економити до 64% на подорожах з дітьми за кордон.