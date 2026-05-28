"Укрзалізниця" оновила стандарт в регіональних електропоїздах: що змінилося для пасажирів

13:54 28.05.2026 Чт
2 хв
Оновлені поїзди уже почали курсувати. На які нампрямки їх запустили?
Василина Копитко
До кінця року мають оновити ще 5 одиниць рухомого складу (фото: УЗ/Telegram)

"Укрзалізниця" зробила крок до оновлення регіональних перевезень, вперше обладнавши власні електропоїзди системами кондиціонування повітря. Модернізовані поїзди вже почали курсувати на популярних напрямках.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram.

Головне:

  • Нові маршрути: Кондиціоновані електропоїзди ЕР9М-502 та ЕР9Е-630 обслуговують рейси Рівне - Львів - Рівне та Київ - Хмельницький - Київ.
  • Альтернатива: Пасажири можуть використовувати ці поїзди як сполучення між Києвом та Львовом із пересадкою в Хмельницькому (час очікування - близько 2 годин).
  • Масштабування: Загалом від початку повномасштабного вторгнення компанія модернізувала вже 52 поїзди, а до кінця року планує оновити ще понад 5 одиниць.

Деталі оновлення

Поїзди були відремонтовані силами залізничників на потужностях компанії. Проєкт реалізується в межах програми державного замовлення внутрішніх пасажирських перевезень.

"Це фактично прототип європейської моделі PSO - державного замовлення соціально важливих транспортних послуг - і створення прозорої та прогнозованої системи фінансування пасажирських залізничних перевезень", - пояснюють в УЗ.

Оновлені електропоїзди регіонального призначення (фото: УЗ/Telegram)

Найближчим часом ще один оновлений поїзд з кондиціонером вийде на маршрути в Одеській області.

Квитки на регіональні рейси доступні в застосунку "Укрзалізниці" у розділі "Дальні".

Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" попередила пасажирів, що цей літній сезон буде ще складнішим, ніж торік. Вже зараз на один квиток претендують до 6 людей.

