"Укрзализныця" обновила стандарт в региональных электропоездах: что изменилось для пассажиров

"Укрзализныця" сделала шаг к обновлению региональных перевозок, впервые оборудовав собственные электропоезда системами кондиционирования воздуха. Модернизированные поезда уже начали курсировать на популярных направлениях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.
Главное:
Поезда были отремонтированы силами железнодорожников на мощностях компании. Проект реализуется в рамках программы государственного заказа внутренних пассажирских перевозок.
"Это фактически прототип европейской модели PSO - государственного заказа социально важных транспортных услуг - и создание прозрачной и прогнозируемой системы финансирования пассажирских железнодорожных перевозок", - объясняют в УЗ.
В ближайшее время еще один обновленный поезд с кондиционером выйдет на маршруты в Одесской области.
Билеты на региональные рейсы доступны в приложении "Укрзализныци" в разделе "Дальние".
Ранее мы писали о том, что "Укрзализныца" предупредила пассажиров, что этот летний сезон будет еще сложнее, чем в прошлом году. Уже сейчас на один билет претендуют до 6 человек.
Читайте также о том, что "Укрзализныця" рассказала, как экономить до 64% на путешествиях с детьми за границу.