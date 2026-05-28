Общество Образование Деньги Изменения Экология

"Укрзализныця" обновила стандарт в региональных электропоездах: что изменилось для пассажиров

13:54 28.05.2026 Чт
2 мин
Обновленные поезда уже начали курсировать. На какие направления их запустили?
Василина Копытко
До конца года должны обновить еще 5 единиц подвижного состава (фото: УЗ/Telegram)

"Укрзализныця" сделала шаг к обновлению региональных перевозок, впервые оборудовав собственные электропоезда системами кондиционирования воздуха. Модернизированные поезда уже начали курсировать на популярных направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.

Главное:

  • Новые маршруты: Кондиционированные электропоезда ЕР9М-502 и ЕР9Е-630 обслуживают рейсы Ровно - Львов - Ровно и Киев - Хмельницкий - Киев.
  • Альтернатива: Пассажиры могут использовать эти поезда как сообщение между Киевом и Львовом с пересадкой в Хмельницком (время ожидания - около 2 часов).
  • Масштабирование: Всего с начала полномасштабного вторжения компания модернизировала уже 52 поезда, а до конца года планирует обновить еще более 5 единиц.

Детали обновления

Поезда были отремонтированы силами железнодорожников на мощностях компании. Проект реализуется в рамках программы государственного заказа внутренних пассажирских перевозок.

"Это фактически прототип европейской модели PSO - государственного заказа социально важных транспортных услуг - и создание прозрачной и прогнозируемой системы финансирования пассажирских железнодорожных перевозок", - объясняют в УЗ.

Обновленные электропоезда регионального назначения (фото: УЗ/Telegram)

В ближайшее время еще один обновленный поезд с кондиционером выйдет на маршруты в Одесской области.

Билеты на региональные рейсы доступны в приложении "Укрзализныци" в разделе "Дальние".

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныца" предупредила пассажиров, что этот летний сезон будет еще сложнее, чем в прошлом году. Уже сейчас на один билет претендуют до 6 человек.

