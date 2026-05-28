"Укрзализныця" обновила стандарт в региональных электропоездах: что изменилось для пассажиров

Главное: Новые маршруты: Кондиционированные электропоезда ЕР9М-502 и ЕР9Е-630 обслуживают рейсы Ровно - Львов - Ровно и Киев - Хмельницкий - Киев.

Кондиционированные электропоезда ЕР9М-502 и ЕР9Е-630 обслуживают рейсы Ровно - Львов - Ровно и Киев - Хмельницкий - Киев. Альтернатива: Пассажиры могут использовать эти поезда как сообщение между Киевом и Львовом с пересадкой в Хмельницком (время ожидания - около 2 часов).

Пассажиры могут использовать эти поезда как сообщение между Киевом и Львовом с пересадкой в Хмельницком (время ожидания - около 2 часов). Масштабирование: Всего с начала полномасштабного вторжения компания модернизировала уже 52 поезда, а до конца года планирует обновить еще более 5 единиц.

Детали обновления

Поезда были отремонтированы силами железнодорожников на мощностях компании. Проект реализуется в рамках программы государственного заказа внутренних пассажирских перевозок.

"Это фактически прототип европейской модели PSO - государственного заказа социально важных транспортных услуг - и создание прозрачной и прогнозируемой системы финансирования пассажирских железнодорожных перевозок", - объясняют в УЗ.

Обновленные электропоезда регионального назначения (фото: УЗ/Telegram)

В ближайшее время еще один обновленный поезд с кондиционером выйдет на маршруты в Одесской области.

Билеты на региональные рейсы доступны в приложении "Укрзализныци" в разделе "Дальние".