UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Без зайвих пересадок: "Укрзалізниця" запустила зручні маршрути до ЄС

Фото: "Укрзалізниця" оновила графік руху поїздів (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

З 14 грудня в Україні запрацював новий графік руху поїздів, який суттєво розширив можливості подорожей до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал "Укрзалізниці".

З набуттям чинності нового графіка кількість міжнародних маршрутів "УЗ" зросла з 11 до 17. 

Із Харкова, Полтави, Києва та Львова тепер зручно доїхати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена, а для жителів Запоріжжя й Дніпра з’явилися додаткові стиковки до Західної Європи.

Слобожанщина - Європа: ключовий маршрут

Поїзд №63/64 "Оберіг" Харків - Київ - Перемишль став базовим для подорожей зі сходу України до ЄС. У Перемишлі він має зручні пересадки на європейські поїзди до Німеччини, Австрії та Чехії.

Графік відправлень:

  • Харків - 23:50

  • Київ - 08:05

  • Львів - 14:49

  • Перемишль - 16:59

На всьому маршруті доступні спальні вагони.

Пересадки на ключові міста Європи

На Мюнхен: Вже за годину після прибуття до Перемишля - о 17:54 - відправляється поїзд EN 417 / EC 40417, який прибуває до Мюнхена о 10:24.

По дорозі - зупинки у Відні, Зальцбурзі та Празі.

Зворотно поїзд вирушає з Мюнхена о 18:35 та дозволяє без проблем повернутися до Львова, Києва й Харкова.

На Берлін: Також доступна пересадка на поїзд EC 430, який відправляється о 18:54 та прибуває до Берліна о 06:12.

Рейс має групи вагонів до Щецина та Свиноуйсьця.

Альтернатива через Холм

Поїзд №93/94 Харків - Київ - Холм курсує щоденно й підходить для подальших подорожей Польщею та країнами ЄС.

  • Харків - 16:56

  • Київ - 23:57

  • Холм - 10:47

Придніпров’я - Західна Європа

  • Поїзд №31/32 Запоріжжя - Дніпро - Перемишль

Дає можливість зручно пересісти на поїзд EC58 GALICJA до Берліна. Рейси до та з Берліна виконує PKP InterCity.

  • Поїзд №119 Дніпро - Київ - Холм

Ще один маршрут із пересадкою у Холмі на поїзд до Варшави та Берліна, що дозволяє подорожувати без зайвих нічних очікувань.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" оновила графік руху на 2025-2026 роки, який набуває чинності з 14 грудня. Нововведення передбачають розширення внутрішніх та міжнародних маршрутів, коригування розкладів і впровадження нових форматів перевезень.

Раніше в "УЗ" попередили про коригування та тимчасове скасування окремих приміських рейсів у грудні через проведення ремонтних робіт у низці регіонів. Частина поїздів курсуватиме за оновленими маршрутами або розкладом, а деякі рейси буде призупинено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця