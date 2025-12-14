Без лишних пересадок: "Укрзализныця" запустила удобные маршруты в ЕС

С 14 декабря в Украине заработал новый график движения поездов, который существенно расширил возможности путешествий в страны Европейского Союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал "Укрзализныци".
Со вступлением в силу нового графика количество международных маршрутов "УЗ" выросло с 11 до 17.
Из Харькова, Полтавы, Киева и Львова теперь удобно доехать в Прагу, Вену, Зальцбург и Мюнхен, а для жителей Запорожья и Днепра появились дополнительные стыковки в Западную Европу.
Поезд №63/64 "Оберіг" Харьков - Киев - Перемышль стал базовым для путешествий с востока Украины в ЕС. В Перемышле удобные пересадки на европейские поезда в Германию, Австрию и Чехию.
График отправлений:
Харьков - 23:50
Киев - 08:05
Львов - 14:49
Перемышль - 16:59
На всем маршруте доступны спальные вагоны.
На Мюнхен: Уже через час после прибытия в Перемышль - в 17:54 - отправляется поезд EN 417/EC 40417, который прибывает в Мюнхен в 10:24.
По дороге - остановки в Вене, Зальцбурге и Праге.
Обратно поезд отправляется из Мюнхена в 18:35 и позволяет без проблем вернуться во Львов, Киев и Харьков.
На Берлин: Также доступна пересадка на поезд EC 430, который отправляется в 18:54 и прибывает в Берлин в 06:12.
Рейс имеет группы вагонов до Щецина и Свиноуйсьца.
Поезд №93/94 Харьков - Киев - Холм курсирует ежедневно и подходит для дальнейших путешествий по Польше и странам ЕС.
Харьков - 16:56
Киев - 23:57
Холм - 10:47
Дает возможность удобно пересесть на поезд EC58 GALICJA в Берлин. Рейсы в и из Берлина выполняет PKP InterCity.
Еще один маршрут с пересадкой в Холме на поезд в Варшаву и Берлин, что позволяет путешествовать без лишних ночных ожиданий.
Напомним, что "Укрзализныця" обновила график движения на 2025-2026 годы, который вступает в силу с 14 декабря. Нововведения предусматривают расширение внутренних и международных маршрутов, корректировку расписаний и внедрение новых форматов перевозок.
Ранее в "УЗ" предупредили о корректировке и временной отмене отдельных пригородных рейсов в декабре из-за проведения ремонтных работ в ряде регионов. Часть поездов будет курсировать по обновленным маршрутам или расписанию, а некоторые рейсы будут приостановлены.